Les Marlins blanchissent les Braves

Les Marlins ont marqué un point en quatrième manche et c’est tout ce qu’ils ont eu de besoin pour vaincre les Braves d’Atlanta par le pointage de 1-0, vendredi soir à Miami.

Après deux retraits, en quatrième, Brian Anderson a frappé un double avant de venir marquer sur le simple de Derek Dietrich.

Les lanceurs des favoris de la foule se sont chargés du reste. Dan Straily (5-6) a œuvré pendant six manches espaçant trois coups sûrs et un but sur balles. Il a de plus retiré quatre frappeurs sur des prises.

Les releveurs Tayron Guerrero, Drew Steckenrider et Adam Conley ont poursuivi le travail. Conley a enregistré son deuxième sauvetage de la saison.

Mike Foltynewicz (10-8) n’a pas à rougir de sa performance, lui qui n’a permis que deux coups sûrs en six manches sur le monticule, mais ils ont été successifs. Il a éventé huit rivaux pendant son passage sur la butte.