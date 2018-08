Julius Thomas se retire afin de faire un doctorat

L’ailier rapproché de la NFL Julius Thomas a annoncé, vendredi, qu’il prenait sa retraite du football professionnel, afin de poursuivre un doctorat en psychologie.

L’athlète de 30 ans a fait cette annonce via le site Internet The Players’ Tribune.

«Je réalise que j’ai probablement atteint mon objectif financier, mon travail comme homme ne fait que commencer, a-t-il écrit. J’ai appris que peu importe ce que tu possèdes et peu importe ce que les gens pensent, le bonheur vient de la définition que tu as. Il est devenu évidant que je vivais dans l’ignorance, à l’exception de mes objectifs dans le football, c’est-à-dire devenir le meilleur joueur possible.»

Il a également ajouté qu’il voulait «étudier les thérapies et les effets du sport de contacts sur les traumatismes crâniens».

Thomas a passé sept saisons dans la NFL et était agent libre. Il a porté les couleurs des Broncos de Denver, des Jaguars de Jacksonville et des Dolphins de Miami. En 71 parties, il capté 226 ballons pour 2406 verges de gains et récolté 36 touchés.