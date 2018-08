Josef Martinez brise le record des buteurs

En inscrivant son 28e but de la saison, vendredi soir au Orlando City Stadium, Josef Martinez a établi une nouvelle marque de la Major League Soccer (MLS) pour le plus grand nombre de buts dans un match. Il a mené l’Atlanta United FC à un gain de 2-1 sur l’Orlando City SC.

Ch 2 traveled to Orlando to witness history! @ATLUTD Josef Martinez scores his 28th goal and sets record for most goals in any single season in MLS history - still 8-more games to play pic.twitter.com/Fx5vpkFBzm