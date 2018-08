Erik Karlsson prêt à rester au Canada pour longtemps

Ce n'est pas vrai qu'Erik Karlsson ne veut pas d'une prolongation de contrat à long terme avec une formation canadienne, dans l'éventualité d'un échange.

Le principal intéressé aurait lui-même contacté le réseau Sportsnet vendredi afin de nier son désintérêt pour les équipes au nord de la frontière canado-américaine, véhiculé par la chaîne FOX Sports Midwest.

Erik Karlsson reached out to say: it is not accurate that he is unwilling to sign long-term with a Canadian team.