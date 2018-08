Cette semaine dans l'univers de la WWE: le couronnement de Ronda Rousey!

Publié aujourd'hui à 08h41

Moins d’un an après sa venue à la WWE, Ronda Rousey est la championne féminine à Raw. Où s’en va-t-on par la suite? Il semble qu’un match contre Nikki Bella soit dans les plans. Mais je persiste à croire qu’une rencontre entre les deux clans de Four Horsewomen pour Survivor Series va arriver, de même qu’un match entre Rousey et Charlotte Flair à WrestleMania. Ce qui complique un peu les choses c’est que Flair est toujours babyface et que Becky Lynch s’est tournée contre elle. Mais on est encore loin du mois d’avril.

La victoire rapide (quatre minutes) de Rousey était la bonne chose à faire. Ça aurait même pu être plus vite. Ce qui m’a dérangé c’est que c’était le troisième « squash » (match rapide où l’adversaire n’a pas d’offensive) de la soirée, après Balor c. Corbin et Strwoman c. Owens. D’ailleurs le rythme de l’événement, la direction de certaines histoires de même que la répétition de certaines choses ont été les plus grandes faiblesses de SummerSlam, ce qui fait que j’ai trouvé le spectacle moyen. Rien à dire sur l’exécution des matchs par contre.

Roman Reigns a enfin battu sa bête noire en Brock Lesnar. Et la WWE a réussi à trouver une façon de tempérer la foule en amenant Braun Strowman aux abords de l’arène dès le début du match. Six minutes plus tard, alors que Lesnar avait mis K.O. Strowman à l’extérieur, Reigns remporta le combat et le titre. Par le temps que la foule à Brooklyn réalise que Strowman n’encaisserait pas la valise, l’événement était déjà terminé sur la chaîne de la WWE. Bien pensé. Vraiment.

Dans les autres changements de titres au cours de la semaine, on a entre autres fait le ménage dans la division féminine. En plus de Rousey, Charlotte Flair est la nouvelle championne féminine à SmackDown Live et Kairi Sane est la nouvelle championne féminine à NXT. De plus, il a été annoncé qu’un tournoi aura lieu pour couronner la toute première championne féminine du Royaume-Uni. On prépare clairement Evolution. Par ailleurs, Seth Rollins est le nouveau champion Intercontinental, dû à la blessure de Rowan, les gars du New Day sont à nouveau champions par équipe et Ricochet est le nouveau champion Nord-Américain.

La semaine prochaine, j’aurai un tableau avec une mise à jour des champions dans l’univers de la WWE.

Quel événement de NXT avons-nous eu droit! L’un des meilleurs sans aucun doute. Si vous ne l’avez pas encore vu, je vous le conseille fortement. Le match par équipe, Ricochet c. Cole et Gargano c. Ciampa ont tous été incroyables. Le match entre Baszler et Sane a été le meilleur match féminin à NXT depuis Asuka contre Ember Moon à pareille date l’an dernier.

En terminant, NXT a signé un nouveau-venu, l’ancien combattant de l’UFC, Matt Riddle. Ce dernier lutte sur le circuit indépendant depuis quelques années et a été nommé la recrue de l’année dans le monde de la lutte en 2016. Pour l’avoir vu en personne, il est quelque chose. Pierre-Carl Ouellet, qui a lutté contre pas plus tard que vendredi dernier, m’en a également parlé en bien. Il devrait avoir un bel avenir avec la WWE.

Matchs de la semaine

Moustache Mountain c. Roderick Strong et Kyle O’Reilly Ricochet c. Adam Cole Johnny Gargano c. Tommaso Ciampa

Vidéo de la semaine

Les meilleurs moments de l’événement

Résultats rapides

Brooklyn, New York

Les champions par équipe NXT les Undisputed Era (Kyle O’Reilly et Roderick Strong) ont battu Les Moustache Mountain (Tyler Bate et Trent Seven)

Velveteen Dream a défait EC3

Ricochet a vaincu le champion Nord-Américain Adam Cole pour remporter le titre

Kairi Sane a battu la championne NXT Shayna Baszler pour remporter le titre

Le champion NXT Tommaso Ciampa a défait Johnny Gargano dans un match du survivant (Last Man Standing)

Vidéos de la semaine

Ronda Rousey dans la zone

Le Démon était à SummerSlam

Résultats rapides

Brooklyn, New York

Andrade « Cien » Almas et Zelina Vega ont battu Rusev et Lana

Le champion mi-lourd 205 Live Cedric Alexander a défait Drew Gulak

Les champions par équipe de Raw L’Équipe B © (Bo Dallas et Curtis Axel) ont vaincu Le Revival

Seth Rollins, acc. par Dean Ambrose a battu le champion Intercontinental Dolph Ziggler, acc. par Drew McIntyre pour remporter le titre

Le New Day, acc. par Kofi Kingston ont défait les Bludgeon Brothers par disqualification

Braun Strowman a vaincu Kevin Owens

Charlotte Flair a battu la championne féminine de SmackDown Live Carmella et Beck Lynch dans un match triple menace pour remporter le titre

Samoa Joe a battu AJ Styles par disqualification

Le Miz a vaincu Daniel Bryan

Finn Balor a battu Baron Corbin

Le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura a défait Jeff Hardy

Ronda Rousey a vaincu la championne féminine de Raw Alexa Bliss pour remporter le titre

Roman Reigns a défait le champion Universel Brock Lesnar pour remporter le titre

Vidéos de la semaine

Bye Bye Kurt!

Le Riott Squad encore victorieux

Le Shield est de retour (images exclusives WWE)

Résultats rapides

Brooklyn, New York

Bobby Lashley a battu Baron Corbin

Le Riott Squad a défait Sasha Banks, Bayley et Ember Moon

Dean Ambrose, acc. par Seth Rollins a vaincu Dolph Ziggler, acc. par Drew McIntyre

Elias a battu Curt Hawkins

Les Authors of Pain ont défait Titus O’Neil et Apollo Crews, acc. par Dana Brooke

Scott Dawson, acc. par Dash Wilder a vaincu Bo Dallas, acc. par Curtis Axel

Dash Wilder, acc. par Scott Dawson a battu Curtis Axel, acc. par Bo Dallas

Le champion Universel Roman Reigns a vaincu Finn Balor

Vidéos de la semaine

Le New Day remporte les titres par équipe!

Pourquoi Becky, pourquoi?

Brian et Brie contre Miz et Maryse à Hell in a Cell!

Résultats rapides

Brooklyn, New York

Randy Orton a battu Jeff Hardy par disqualification

Peyton Royce, acc. par Billie Kay a défait Naomi

Rusev et Lana ont vaincu Andrade « Cien » Almas et Zelina Vega

Le New Day a battu les champions par équipe de SmackDown Live les Bludgeon Brothers pour remporter les titres

Vidéo de la semaine

Si ce n’était pas de NXT TakeOver, ce match aurait été le meilleur de la semaine

Résultats rapides

Brooklyn, New York

Noam Dar a battu TJP

Le Lucha House Party (Gran Metalik et Lince Dorado), acc. par Kalisto ont vaincu Buddy Murphy et Tone Nese

Vidéo de la semaine

Un autre classique pour Pete Dunne

Résultats rapides

Brooklyn, New York

Bianca Belair a battu Deonna Purrazzo

Le champion du Royaume-Uni Pete Dunne a vaincu Zack Gibson

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

