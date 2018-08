Vaincre sans convaincre

Dans le premier match de la saison à TVA Sports, le Rouge et Or s’est imposé 14-1 devant le Vert & Or à Sherbrooke, vendredi soir, sans toutefois marquer de touché offensif.

Cet affrontement était présenté à TVA Sports.

Seul un touché défensif a été marqué. C’est la recrue Vincent Breton-Robert qui l’a inscrit sur un retour de dégagement de 72 verges au deuxième quart. +

La dernière fois que la troupe de Glen Constantin n’avait pas obtenu de touché offensif, c’était à la Coupe Dunsmore de 2014 contre les Carabins.

Plus tôt dans la première demie, le quart partant du Rouge et Or, Hugo Richard, a battu le record d’équipe de Benoît Groulx avec une 613e passe complétée.