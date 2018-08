Remparts : promotions pour le retour de Patrick Roy

Afin de souligner le retour de Patrick Roy derrière leur banc, les Remparts de Québec ont annoncé, jeudi, une série de promotions pour leurs partisans.

«Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup d’amateurs et j’ai constaté qu’ils ont très hâte d’assister aux premiers matchs de la saison régulière, a indiqué Roy, dans un communiqué transmis par l’organisation. De revenir avec les Remparts représente pour moi une grande fierté et je suis très excité à l’idée de me retrouver à nouveau derrière le banc. Plusieurs activités viendront agrémenter les matchs du week-end d’ouverture et les amateurs seront privilégiés de participer à ce nouveau chapitre de l’histoire des Remparts.»

En lever de rideau au Centre Vidéotron, les Remparts recevront l’Océanic de Rimouski le samedi 22 septembre. Ils affronteront ensuite le Phoenix de Sherbrooke, le dimanche 23 septembre, et les Tigres de Victoriaville, le jeudi 27 septembre.

Les fans peuvent acheter un forfait famille pour l’un de ces trois matchs de la saison ou encore acheter un forfait individuel pour deux des trois rencontres. Ces promotions seront disponibles dès vendredi, et ce jusqu’au 14 septembre.