Kyle Dubas rompt avec la tradition

Au nom de la science et du progrès, le jeune directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, n’a pas peur de rompre avec les traditions du monde du hockey.

L’homme de 31 ans - reconnu entre autres pour être féru de statistiques avancées - l’a prouvé une fois de plus, jeudi, en confiant le rôle d’adjointe au directeur du développement à une dame, la légende du hockey féminin Hayley Wickenheiser. Ce faisant, Dubas veut amener des perspectives différentes pour assurer une saine variété d’idées dans les débats et conversations qui ponctuent le quotidien d’une équipe de hockey.

«La recherche montre que, plus il y a de la diversité dans ton organisation, plus ta prise de décision est meilleure en général, a fait valoir Dubas dans une conférence téléphonique. Si tu embauches seulement des hommes blancs – et je le dis en tant qu’homme blanc –, tu te prives de beaucoup de choses pour ce qui est de la direction de ton organisation, et de la façon dont elle évolue et elle se développe.»

From a conference call with Kyle Dubas and Hayley Wickenheiser ... Dubas on diversifying the Leafs' hockey staff and a more progressive pro sports world: pic.twitter.com/eZO9rS4rxs — John Matisz (@MatiszJohn) 23 août 2018

Cela dit, les Maple Leafs n'ont pas embauché Wickenheiser pour des raisons politiques. Celle qui a remporté quatre médailles d'or olympiques a senti que ses connaissances et son bagage étaient valorisées.

«J'étais intriguée par ce rôle pour la raison principale que [le directeur général des Maple Leafs] était intéressé à moi, pas seulement pour embaucher une femme, mais pour amener dans son équipe quelqu'un qui peut faire le travail», a expliqué Wickenheiser dans la même conférence téléphonique que Dubas.

«J'ai confiance en mes habiletés pour remplir ce rôle et je crois que je suis à ma place et que je peux me débrouiller avec n'importe qui. J'ai un travail à faire. J'ai un rôle pour aider les Leafs à gagner et j'approche cela de la même façon que je l'aurais fait en tant que joueuse», a-t-elle ajouté.

Tout simplement, Dubas voit la situation de cette façon : tous les candidats, hommes ou femmes, doivent être considérés dans l’optique d’embaucher les meilleurs individus.

Il constate avec enthousiasme que cette vision est de plus en plus adoptée dans les sphères sportives.

«Je ne crois pas que nous ayons dit que nous allons embaucher seulement des femmes, seulement des hommes, ou quoi que ce soit de ce genre, a-t-il nuancé. Nous sommes à la recherche des meilleurs candidats et nous ne voulons écarter personne. Je crois que les sports en général s’en vont dans cette direction.

«C’est beau à voir. Le basketball a probablement été de loin le meilleur sport à ce chapitre; on peut mentionner le baseball aussi. Je crois que cela rendra les sports bien meilleurs au fur et à mesure que nous évoluons.»

Dubas estime que l'expertise d'une joueuse de renom comme Wickenheiser profitera aux jeunes joueurs de l'organisation.

«Elle a une habileté particulière puisqu'elle a été l'une des grandes joueuses. Je crois qu'elle peut nouer des liens avec nos joueurs, car elle apporte une expérience unique», a-t-il mentionné.

Wickenheiser n'est pas la seule femme à avoir été embauchée par les Maple Leafs, jeudi, puisque Noelle Needham agira à titre de recruteuse dans le Midwest américain. Needham est la cofondatrice du club de hockey Sioux Falls Power Tier I, qui comprend des équipes dans les niveaux U14 à U18. Elle est aussi une ancienne joueuse du circuit collégial américain (NCAA).