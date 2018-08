Junior Ulysse offre la «ceinture de revirements» aux Carabins

Les Carabins de l’Université de Montréal inaugureront une nouvelle tradition, cette saison, en remettant la «ceinture de revirements» au joueur défensif qui se sera démarqué dans cet aspect du jeu lors des matchs de l’équipe.

Chaque fois qu'un joueur réalisera un revirement en défensive, il pourra la porter sur les lignes de côté. Cette ceinture, c’est un don du boxeur québécois Junior Ulysse, qui est très proche de l’équipe, selon ce qu’a expliqué l’entraîneur Danny Maciocia, jeudi.

«On est grands amis avec Junior, a-t-il affirmé à TVA Sports. On a eu la chance de s'asseoir et d'en parler en détail et il insistait pour faire un don, un petit cadeau à l'Université de Montréal à cause qu'il passe beaucoup de temps avec nous depuis trois ou quatre ans.»

«On va souvent à ses combats et il se trouve souvent à nos matchs à domicile et même sur la route, a poursuivi l’entraîneur. Il nous a fait ce beau cadeau et j'espère qu'on va être capables de l'utiliser souvent cette année.»

Morand en selle

Adjoint au quart-arrière Samuel Caron la saison dernière, Dimitri Morand s’est vu remettre les clés de l’attaque des Carabins en ce début de campagne.

«On a une grande confiance en Dimitri, c'est un jeune qui a eu beaucoup de succès au cégep, avec les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis convaincu qu'il aura un mot à dire dans nos succès en 2018», a mentionné Maciocia.

Les Redmen avant le Rouge et Or

Les Carabins amorceront leur saison vendredi en recevant les Redmen de McGill au CEPSUM. Si les partisans de l’équipe regardent surtout l’affrontement suivant, prévu pour le 8 septembre contre le Rouge et Or de l’Université Laval, l’entraîneur, lui, s’assure de ne pas sauter d’étapes.

«C'est un match (contre Laval) qui amène beaucoup d'intérêt, pas seulement au Québec mais au Canada, a-t-il admis. Mais la réalité, c'est qu'on a un match avant, on a McGill qui s'en vient.»

«C'est un calendrier de huit matchs et tu ne peux rien prendre pour acquis, a ajouté l’entraîneur. C'est sûr qu'il y a les matchs aller-retour contre Laval, mais il y en a d'autres qui sont très importants pour nous et ce qu'on veut faire, c'est s'améliorer de semaine en semaine.»