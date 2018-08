Éric Gelinas poursuivra sa carrière en KHL

L’ancien défenseur du Rocket de Laval Éric Gélinas s’est entendu avec le Slovan HC de Bratislava en KHL.

La durée du contrat signé par le Québécois n’a pas été révélée.

Il s’agira d’une première expérience européenne pour l’arrière de 27 ans après avoir évolué dans la LNH et la Ligue américaine depuis la saison 2011-2012.

Gélinas a disputé 189 matchs dans la LNH, amassant au total 14 buts et 41 mentions d’aides. Il a porté les couleurs des Devils du New Jersey et de l’Avalanche du Colorado dans le circuit Bettman.

Embauché par le Rocket de Laval après un essai au camp des Canadiens de Montréal il y a environ un an, Gélinas a obtenu 13 buts et autant de passes dans l’uniforme du club-école du Tricolore, la saison dernière.