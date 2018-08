Deux papas dans la mêlée

L’équipe de football du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke compte dans ses rangs pas un, mais deux joueurs qui sont déjà papas.

La saison qui s’amorce sera très spéciale pour le centre-arrière Jérémie-Billal Lardi, 24 ans, et son coéquipier Samuel Piché-Luneau, 23 ans, qui doivent donner des boires et changer des couches entre leurs études et les entraînements de football. Il arrive à l’occasion qu’un joueur universitaire soit déjà père de famille, mais deux dans la même équipe est du jamais-vu au Québec, dans les 10 dernières années au moins.

Lardi est le père de Léonie, 11 mois. Son coéquipier de la ligne défensive Piché-Luneau, 23 ans, est papa de Louane, huit mois.

Les deux footballeurs mènent une vie rangée avec leurs épouses qu’ils fréquentent tous les deux depuis trois ans. Piché-Luneau est marié à Laurie Cyr depuis deux ans tandis que Lardi a uni sa destinée à Claudia Bouvrette le 4 août dernier. Les deux couples étaient rendus à cette étape de leur vie et ont voulu avoir un enfant malgré leur jeune âge.

«Avoir un enfant à notre âge peut avoir l’air alourdissant, mais ça m’aide à me propulser», a fait savoir M. Lardi, qui entame sa cinquième et dernière saison à Sherbrooke..

«On ne peut pas se dire qu’on va dormir tard le lendemain d’un entraînement qui s’est terminé tard, parce que la petite va se lever tôt», a ajouté M. Piché-Luneau. Ce dernier dispute sa quatrième campagne.

Les deux athlètes doivent aussi jongler avec leurs études. Piché-Luneau étudie en biochimie de la santé et Lardi en enseignement préscolaire et primaire. Leur saison de football comprend quatre entraînements par semaine et un match toutes les fins de semaine de leur session d’automne.

«C’est un gros challenge de composer avec tout ça, mais je ne pouvais pas mettre le football sur le "hold", a reconnu Piché-Luneau. Avoir un enfant te pousse à devenir un homme rapidement.»

«Je n’ai plus de temps pour flâner et ne rien faire comme je le faisais avant, mais je réalise que c’est une bonne chose», a dit avec maturité Lardi.

S’aider entre coéquipiers

Il n’est pas rare que les deux parents se parlent de leur enfant lors des rencontres d’équipe. Ayant eu son enfant trois mois après son coéquipier, Piché-Luneau n’hésite pas à lui demander des conseils.

«Il m’a demandé quel siège de bébé je devais acheter et je lui ai donné quelques pyjamas que ma petite ne portait plus», a expliqué Lardi.

Les coéquipiers à la rescousse

Les deux épouses des joueurs étaient présentes lors de l’entrevue avec «Le Journal de Montréal» et Claudia Bouvrette, l’épouse de Jérémie, a fait savoir que ce n’était pas rare qu’un des coéquipiers de son mari passe à la maison pour aider la petite famille, en plus de leur proposer de garder l’enfant.

«Ça me pousse à en donner plus sur le terrain», a dit Lardi, dont l’épouse et l’enfant assistent à toutes les rencontres de la saison.

Le Vert & Or entamera sa saison vendredi soir avec la visite du Rouge et Or de l’Université Laval, à 19 h. La rencontre est diffusée à TVA Sports.