De Sainte-Brigitte-de-Laval à Bridgeport

«Je voudrais dire aux jeunes de ne jamais cesser de croire en leurs rêves. Quand j’ai été retranché à 16 ans, j’ai pleuré pendant très longtemps et je me demandais ce que j’allais faire. Mais mon père est venu me voir et m’a dit que j’allais devoir me retrousser les manches. S’il m’avait dit que j’allais jouer dans la Ligue américaine 6 ans plus tard, je ne l’aurais pas cru. Je n’ai pas lâché et je suis récompensé aujourd’hui. Par contre, le chemin n’est pas fini, mais j’ai encore confiance que je vais toucher à l’objectif ultime un jour (la LNH)».