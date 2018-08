Charles Paquet : un premier tour de piste avec les grands

Le triathlète québécois Charles Paquet vivra une étape charnière dans sa jeune carrière, dimanche, alors qu’il participera à une toute première étape des Séries Mondiales dans le cadre de la troisième édition du Triathlon International de Montréal.

Le jeune homme de 21 ans, originaire de Port-Cartier, ne voyait pas de meilleur endroit qu’à la maison pour vivre ce moment.

«Si je veux être bon à 23 ans, je dois commencer quelque part un jour ou l’autre, a philosophé Paquet, lors d’un point de presse dans le Vieux-Port de Montréal, jeudi. Je vais prendre de l’expérience. Débuter à Montréal, à la maison, c’est une excellente occasion pour moi de faire mes débuts en Série Mondiale.»

Il s’agira également d’une bonne façon de comparer son niveau avec les meilleurs athlètes de sa discipline.

«C’est cool et c’est intimidant à la fois, a-t-il dit. On va voir dimanche, mais c’est sûr que je ne veux pas avoir l’air du dernier de classe. Par contre, je pense avoir la forme pour bien m’en sortir.»

Attention médiatique

Pas nécessairement confortable avec cette nouvelle attention médiatique, Paquet y voit cependant du positif pour son sport.

«Ce n’est pas ma partie préférée du travail [de parler avec les médias], mais ça fait différent des autres courses où on passe un peu sous le radar, a-t-il indiqué, avec le sourire. Cette attention-là, j’espère juste que c’est bon pour le sport. Le triathlon, c’est vraiment un sport en développement, qui est très peu connu. Des fois, les gens pensent qu’on [les triathlètes] est complètement fous, mais c’est quand même accessible comme sport.»

Le triathlon gagne effectivement en popularité comme le démontre une augmentation de plus de 20% des inscriptions pour le volet participatif de l’événement du week-end.

Participer avec un «chum»

Paquet aura la chance d’être avec un visage familier à la ligne de départ, car il sera en compagnie de son partenaire d’entraînement et de son bon ami Alexis Lepage.

«C’est toujours le fun d’avoir Alexis à mes côtés. Ça va être bien d’avoir quelqu’un de ce niveau avec moi. On repousse chacun nos limites. On utilise chacun les qualités de l’autre pour s’améliorer», a indiqué celui qui considère Lepage comme «un mentor et un chum».

Les deux triathlètes se côtoient et se poussent mutuellement depuis de nombreuses années.

«Ça fait quatre ou cinq ans qu’on s’entraîne ensemble, a précisé Lepage. Les deux, on habite à Québec, je dirais même à moins de 150 mètres l’un de l’autre. On s’entraîne toujours ensemble, c’est mon partenaire. Je le vois aussi souvent que ma blonde.»

Faire mieux que l’an dernier

Lepage, qui a 23 ans, en sera à sa troisième participation à Triathlon International de Montréal et œuvre sur le circuit mondial depuis quelques années déjà. Sans se mettre trop de pression sur les épaules, le «vétéran» a tout de même une bonne idée de ce qu’il veut réaliser devant le public montréalais.

«J’aimerais battre la position que j’ai faite l’an passé, a-t-il affirmé. On peut dire que c’est l’objectif que je me donne, mais je veux vraiment juste avoir du plaisir et tout donner. Le fait de connaître le parcours, c’est un avantage pour moi.»

Celui qui a pris le 29e échelon en 2017 à Montréal a comme objectif ultime une participation aux Jeux olympiques de Tokyo. Une excellente performance ce week-end pourrait le rapprocher de son but puisque la compétition compte pour de précieux points en vue des JO de 2020.