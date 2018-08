Vert & Or: Une jeune équipe affamée, mais tout de même réaliste

Malgré une victoire sans équivoque de 42-0 en match présaison face aux Gaiters de Bishop’s, Mathieu Lecompte garde les deux pieds solidement ancrés sur terre à l’aube de se frotter au Rouge et Or de l’Université Laval, vendredi, en Estrie.

«Nous n’avons pas les chevaux pour nous battre avec Laval, a affirmé l’entraîneur-chef du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Nous ne sommes pas là physiquement. On verra pour le résultat, mais c’est l’attitude et comment on va se présenter qui est le plus important. Je ne suis pas défaitiste, mais on doit accepter où on se retrouve. On doit passer par là et ça ne me fait pas peur. On va se battre à 100 pour cent et on regardera le tableau à la fin.»

«Il y a une culture de football qui est en train de s’installer à Sherbrooke, mais on ne doit pas sauter d’étapes, de poursuivre l’ancien joueur de ligne défensive des Renards. On affronte une équipe qui est classée première au pays depuis dix ans.»

Vrai test

Lecompte a aimé l’énergie affichée par ses ouailles contre Bishop’s, mais il est conscient que la tâche sera plus relevée. «J’ai beaucoup de respect pour les Gaiters, qui misent sur un bon personnel d’entraîneurs, mais cela n’a rien à voir avec l’équipe que nous allons affronter vendredi. On va être testé pour vrai et les gars vont grandir de cette expérience. Je souhaite que nos jeunes soient aussi affamés que lors du match présaison.»

À sa 16e saison, le Vert & Or donne l’impression de tout reprendre à zéro. Lecompte ne conteste pas cette perception.

«Si on m’a embauché, ce n’est pas parce que ça allait bien, résume-t-il. On n’a pas le choix de recommencer à zéro et de se donner des objectifs élevés parce que l’écart est immense. Il y a quelques années, on trouvait le moyen de terminer en troisième place et d’arracher quelques victoires contre Montréal et de disputer quelques parties serrées contre Laval, mais l’écart s’est creusé avec les équipes de tête. On gagnait des parties contre Bishop’s et les équipes de l’Atlantique, mais ce n’est plus le cas avec le départ des Gaiters et l’abandon du calendrier interconférence.»

Jeunes loups

S’il souligne que les forces en présence sont bien différentes, Lecompte est toutefois convaincu que sa jeune troupe ne sera pas intimidée.

«L’intimidation, ce n’est pas une question d’âge, mais comment tu es, a-t-il souligné. On mise sur de jeunes loups qui n’ont pas peur, mais qui sont affamés. Ils sont contents d’avoir la chance d’affronter une équipe mieux classée qu’eux.»

«L’énergie particulière qu’on retrouve ressemble à celle de 2004 quand je me suis joint au Vert & Or et que les gens se demandaient qu’est-ce qu’on allait faire, d’ajouter Lecompte. On risque d’embarquer sur une vague qui va monter dans le futur. On va récolter les fruits du travail de la dernière année et demie.»

Rouge et Or : Un deuxième départ en carrière pour Alexis Côté

Alexis Côté obtiendra son deuxième départ en carrière, vendredi, à l’occasion du premier match de la saison régulière du Rouge et Or de l’Université Laval face au Vert & Or à Sherbrooke.

Le porteur de troisième année profitera de l’absence du vétéran Christopher Amoah, ennuyé par une blessure à une cheville subie lors du match présaison contre Guelph, pour se glisser dans le rôle de partant.

«C’est plate pour Chris, mais je suis très content, a mentionné Côté, qui avait obtenu son premier départ en carrière l’an dernier à Concordia lors du dernier match de la saison régulière. C’est encore plus le fun parce qu’il s’agit du match d’ouverture. Cela aurait été encore mieux si le match avait eu lieu au PEPS. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre la confiance et la nervosité. On était excité d’affronter Guelph, mais cette fois-ci on va disputer un vrai match. L’excitation nous gagne de plus en plus.»

«J’ai progressé à mes deux premières saisons et je suis plus mature physiquement, d’ajouter le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. J’ai appris de gars comme Chris et Vincent Alarie-Tardif ainsi que des entraîneurs, et j’ai encore beaucoup de choses à apprendre.»

Fitzgerald de retour

Sur la touche samedi dernier en raison d’une blessure à un ischiojambier, le demi de coin Zack Fitzgerald sera en uniforme et évoluera comme partant. « Ma blessure n’était pas sérieuse, mais je ne voulais pas prendre de chance la semaine dernière, a-t-il expliqué. Je veux être en santé pendant la saison. J’ai repris l’entraînement mardi et je me sens bien. »

«À ma deuxième saison, le jeu est plus lent devant moi et je comprends mieux le système et je sais d’où vient l’aide sur le terrain, de poursuivre le produit des Cheetahs de Vanier. J’ai de grosses attentes cette année. La saison 2017 a été la première où je n’ai pas réussi au moins une interception.»

Une blessure à une cheville lui a fait rater quatre parties l’an dernier. Fitzgerald n’était pas partant à la Coupe Vanier avant de sauter dans la mêlée en deuxième demie.