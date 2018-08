Une victoire pour le retour de Patrick Roy à Québec

Les deux Européens des Remparts Philipp Kurashev et Aleksei Sergeev se sont éclatés, mardi soir au Complexe sportif de L’Ancienne-Lorette, pour permettre aux leurs de l’emporter 5-2 dans ce qui se voulait le premier match de Patrick Roy derrière le banc, à Québec, depuis son retour.

Utilisés au sein d’un trio complété par le vétéran de 20 ans Gregor MacLeod, les Euros ont démontré toute l’étendue de leur talent. Sergeev a terminé la rencontre avec cinq mentions d’aide tandis que Kurashev, lui, a inscrit deux buts et ajouté deux mentions d’assistance. Leur compagnon de trio a également connu une bonne soirée de travail avec deux buts face à un Océanic qui n’alignait pas plusieurs de ses éléments-clés mardi soir, dont Alexis Lafrenière et Dmitry Zavgorodniy.

«Sergeev et Kurashev ont été extraordinaires. Ça va être ça, un peu, notre attaque cette année. C’est très encourageant», a mentionné Roy après la rencontre, de nouveau satisfait de l’effort global de ses troupiers mis à part un léger relâchement en troisième période.

Une chimie évidente

Un peu comme ils l’avaient fait lors des matchs intra-équipes, Kurashev et Sergeev ont de nouveau démontré que la chimie était déjà installée entre eux.

«Il aime passer la rondelle et moi aussi. De plus, on se parle beaucoup en dehors de la patinoire et on communique également sur le banc. Ça aide à créer une chimie», a expliqué Kurashev.

Et, même si MacLeod les a bien complétés mardi soir, il est encore trop tôt pour parler d’un potentiel premier trio de l’équipe, assure Roy. Mercredi soir, face au Drakkar de Baie-Comeau, c’est Matthew Grouchy qui sera jumelé aux deux Russes.

«On va essayer toutes sortes de choses», a ajouté le patron des Diables rouges qui utilisera trois arrières de 20 ans mercredi soir, soit Ben Gagné, Sam Dunn et Étienne Verrette.

Défensive

En plus des prouesses offensives de certains de ses gros canons, Roy a également apprécié la tenue de sa brigade défensive mardi soir. Outre les vétérans Dunn et Christian Huntley, les quatre autres défenseurs en uniforme mardi étaient âgés de 16 ou 17 ans.

L’entraîneur a particulièrement apprécié la tenue du jeune Nicolas Savoie, employé à la gauche de Dunn.

«Il a super bien joué. Pour un joueur de 16 ans, il s’est très bien comporté sur la glace ce qui est une bonne nouvelle pour nous. En fait, je ne suis pas capable de dire que nos défenseurs de 16 et 17 ans n’ont pas bien joué ce soir», a-t-il ajouté.

En bref

Les blessures à Andrew Coxhead et Vincent Montreuil ne sont pas sérieuses, a mentionné Roy, mardi, et il s’attend à ce que les deux joueurs puissent prendre part au match de dimanche prochain à Baie-Comeau. Dans le cas de Spencer Blackwell, il aura probablement besoin d’une semaine supplémentaire de convalescence, mais « ça avance bien», a-t-il assuré.

C’est Marc-Antoine Bérubé-Jalbert qui sera d’office mercredi soir contre le Drakkar.