Une victoire dans l’intensité pour les Remparts

Après avoir compté sur le brio du trio composé de Philipp Kurashev, Aleksei Sergeev et Gregor MacLeod la veille, les Remparts de Québec ont obtenu l’apport de l’énergique ligne formée par Mikaël Robidoux, Olivier Mathieu et Louis-Filip Côté mercredi soir pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 3-0 au Complexe sportif de Saint-Augustin.

Mathieu a récolté un but et une aide et Robidoux une mention d’assistance. Mais c’est plus que les points qui ont rendu ce trio efficace mercredi soir. Intenses et physiques, ils ont passablement dérangé la brigade défensive du Drakkar. Robidoux a notamment jeté les gants face à Sacha Roy en deuxième période. «Depuis le début du camp, ce trio joue très bien ensemble. À partir du moment où j’ai décidé d’essayer Louis-Filip au centre, je trouve qu’il s’adapte très bien. Leur trio joue avec énergie et ils sont fiables défensivement. C’est une bonne combinaison pour nous autres», a mentionné Patrick Roy, qui a tout de même tenu à s’assurer que ce trio demeure discipliné malgré son intensité.

Quant à Mathieu, nommé première étoile de la rencontre, il croit que la chimie avec ses deux partenaires a débuté hors de la surface glacée.

«C’est la première fois que je joue avec ces deux joueurs. À 16 ans, j’avais un peu joué avec Mikaël et j’avais d’ailleurs marqué mon premier but avec lui. C’est sûr qu’on s’entend très bien en dehors de la patinoire, on est trois gars qui se ressemblent. C’est un bon début pour développer une chimie. »

Un gardien en renfort

En matinée, Roy a fait l’acquisition du gardien de but Anthony Morrone des Tigres de Victoriaville en retour d’un choix de cinquième ronde en 2021. L’homme masqué de 19 ans a pris part à 13 rencontres à Victo la saison dernière, terminant avec un dossier de 4-7, une moyenne de buts alloués de 2,66 et un pourcentage d’arrêt de 0,909.

Ce dernier apportera un peu d’expérience devant le filet, car le partant de l’équipe, Dereck Baribeau, traîne actuellement une blessure à la hanche qu’il s’est infligée au camp. «On n’a pas pris de chances. J’ai vécu ça dans ma carrière et il faut parfois être plus conservateur et prudent avec ce genre de blessure. On n’a pas voulu prendre la chance de commencer l’année avec deux gardiens qui n’avaient pas d’expérience», a expliqué Roy qui, avant la transaction, comptait sur Marc-Antoine Bérubé-Jalbert, Kevyn Brassard et Philippe Bond en plus de Baribeau au camp d’entraînement, trois gardiens sans expérience de la LHJMQ.

Du côté de Baie-Comeau, l’entraîneur Martin Bernard avait envoyé une formation passablement jeune sur la patinoire mercredi soir. Au total, 12 joueurs âgés de 16 ou 17 ans étaient en uniforme et un seul vétéran de 20 ans, soit Justin Paré.

«On a quand même vu certaines belles choses de certains gars», a mentionné l’entraîneur, qui a annoncé à cinq joueurs avant la rencontre qu’ils étaient libérés, soit le défenseur Étienne Arseneau ainsi que les attaquants Sammy Paré, Liam Bergeron, Cédric Lampron et Jason Boisonneault.

Enfin, les chances de voir Pascal Laberge revenir à Québec sont nulles. Les Flyers de Philadelphie ont confirmé aux Remparts qu’ils avaient l’intention qu’il fasse le saut chez les professionnels.