Une adaptation en douceur pour Marco Dubois à la LCF

Autant sur le terrain que dans la vie de tous les jours, l’adaptation à la Ligue canadienne de football (LCF) se fait en douceur pour Marco Dubois.

«Ça se passe vraiment bien et je vis une expérience incroyable, a raconté le choix de deuxième ronde (13e au total) du Rouge et Noir d’Ottawa au dernier repêchage. Dans des formations avec deux ailiers rapprochés, je participe à une quinzaine de jeux par match en offensive. J’apprends beaucoup de Jean-Christophe Beaulieu. C’est une position idéale pour les Canadiens. C’est une nouvelle position parce que j’avais très peu joué comme ailier rapproché avec le Rouge et Or où j’étais surtout utilisé comme ailier espacé.»

«Je joue un rôle très important sur les bottés de dégagement, de poursuivre Dubois qui a profité de la semaine de congé du Rouge et Noir pour venir saluer, lundi, ses anciens coéquipiers de l'Université Laval à l’entraînement. J’ai réussi mon premier plaqué contre Calgary. Le coordonnateur des unités spéciales m’apprécie beaucoup et il est patient avec moi.»

Si ça passe bien sur le terrain, c’est la même chose à l’extérieur.

«Je me croirais avec le Rouge et Or, a-t-il affirmé. Il y a une dizaine de Québécois, ce qui est unique dans la LCF. Des gars comme Jean-Philippe Bolduc et Julian Feoli-Gudino m’aident beaucoup. Ils me donnent un bon élan.»

Bons mots pour Pruneau

Si les anciens de Laval facilitent son adaptation, Dubois est très élogieux à l’égard du maraudeur Antoine Pruneau.

«Il est extraordinaire, a-t-il résumé au sujet de l’ancien joueur étoile des Carabins de l’Université de Montréal. C’est un bon joueur qui est humble et respectueux. Je suis chanceux de jouer en sa compagnie. On parle de lui dans les médias, mais pas assez compte tenu de tout ce qu’il fait en défensive et sur les unités spéciales. Il correspond parfaitement aux valeurs enseignées avec le Rouge et Or. Il aurait dû venir à Laval.»

Après une convaincante victoire face aux Blue Bombers de Winnipeg, jeudi dernier, qui portait la fiche du Rouge et Noir à six gains et trois revers, Dubois passera quelques jours à Québec et sera de retour pour assister au match d’ouverture locale du Rouge et Or, le 1er septembre, face aux Stingers de Concordia.

«Je vais passer du temps avec Ben (Benoît Gagnon-Brousseau) qui est mon meilleur ami. C’est la beauté d’Ottawa, nous ne sommes pas loin.»

Dubois et Gagnon-Brousseau ont évolué ensemble trois ans avec les Spartiates du Vieux Montréal et quatre saisons avec le Rouge et Or.