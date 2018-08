Sergey Kovalev aura droit à sa revanche

Avant de songer à un potentiel combat d'unification de titres, le champion du monde Eleider Alvarez aura à en découdre une nouvelle fois avec Sergey Kovalev lors d'un combat revanche, selon son entraîneur Marc Ramsay.

Selon l'entente qui unit le clan Alvarez à celui du pugiliste russe de 35 ans, Kovalev dispose des deux mois suivants le combat pour manifester son intérêt relativement à une deuxième chance de s'appropier le titre de la WBO.

«De ce que j'en sais, des gens que je connais dans l'industrie de la boxe, on me dit qu'il va prendre le combat revanche», explique Ramsay qui s'attend à ce que son poulain, présentement en vacances avec sa famille en Colombie, ait à remonter dans le ring lors de la première semaine du mois de décembre.

«Il va être de retour ici au début septembre et là, immédiatement on va se remettre en condition pour faire la première défense», précise l'entraîneur.

Surpris par le Montréalais d'origine colombienne, le «Krusher» aura cette fois toute l'information nécessaire pour peaufiner sa préparation, que certains ont résumé comme inadéquate à la suite du combat qui l'a vu perdre son titre WBO.

«Maintenant, il a goûté un peu à Eleider Alvarez. Il connaît le niveau. Il va surement il y avoir un élément de motivation de sa part qui va être supérieur. Ça va être à nous d'être encore meilleurs [...] d'élever ça à un autre niveau pour s'assurer encore une fois de gagner le combat.»

Une opportunité pour Beterbiev

Si Marc Ramsay sera occupé avec Eleider Alvarez cet automne, il devra aussi s’assurer de préparer adéquatement Artur Beterbiev pour son combat du 6 octobre à Chicago.

Le champion du monde des mi-lourds de l'IBF croisera le fer avec son aspirant obligatoire Callum Johnson.

«On a un adversaire qui voulait nous affronter. C’est quelqu’un qui a du courage et que je respecte beaucoup. C’est un boxeur qui se donne à 100% dans le ring et qui est très axé sur l’offensive. On risque de voir des flammèches dans ce combat-là!»

Le duel sera présenté en sous-carte du choc entre Jessie Vargas et Thomas Dulorme.

«Pour Artur, c’est question d’opportunité. On ne va pas décliner un défi.»