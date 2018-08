Leylah Annie Fernandez, tête d'affiche devant ses proches

Après ses succès sur la terre battue de Roland-Garros ainsi qu'en qualifications parmi les professionnelles de la Coupe Rogers, la jeune sensation Leylah Annie Fernandez a tout des airs d'une grosse pointure malgré ses 15 ans.

Identifiée comme la troisième tête de série du tableau féminin des Internationaux de tennis junior de Repentigny qui se dérouleront du 26 août au 1er septembre au parc de La Rochelle, la Lavalloise mènera sans surprise le contingent canadien.

TVA Sports est fier de présenter les demi-finales et finales du tournoi de Repentigny.

Classée 13e mondiale parmi les meilleures joueuses de moins de 18 ans, Fernandez avait éveillé l'intérêt en se qualifiant pour les demi-finales des Internationaux juniors de France. Dimanche, elle sera la tête d'affiche d'un tournoi international à la maison.

«Je suis très excitée de pouvoir participer à Repentigny, c'est un tournoi très spécial», lance-t-elle d'emblée avec une aisance qu'on connaît peu aux jeunes athlètes de son âge. «Je vois qu'il y a beaucoup de joueuses professionnelles qui ont gagné ce tournoi et qui ont bien fait ensuite [sur le circuit de la WTA]. J'aimerais bien être l'une de ces joueuses.»

Tout juste avant les Internationaux des États-Unis, le tournoi de Repentigny sanctionné par la Fédération internationale de tennis (ITF) sert généralement de grande répétition pour la relève qui souhaite mettre la main sur un titre junior du Grand Chelem. Avec l'expérience acquise à Montréal, Fernandez entamera la compétition en pleine confiance devant ses proches.

«La Coupe Rogers, c’était un des moments les plus spéciaux pour moi cette année. J’ai pu jouer à Montréal, à la maison, avec beaucoup de gens. C’était un des tournois les plus importants pour moi [...] C’est à cause de Roland-Garros que j’ai eu la confiance de jouer ces matchs professionnels.»

D'ici à ce qu'elle mette les pieds sur les courts de Flushing Meadows, à New York, la Lavalloise garde tout de même la tête froide.

«D’ici la fin de 2018, [je souhaite] faire de mon mieux et de me rendre au moins aux quarts de finale et en demi-finales le plus possible. Le plus important, c'est de m’amuser à chacun de mes tournois et de mes matchs.»

Ce sont la Danoise Clara Tauson et la Japonaise Yuki Naito qui seront les favorites à Repentigny.

Baadi et Marleau au rendez-vous

Du côté masculin, Taha Baadi (Montréal, QC), Justin Boulais (Toronto, ON), Liam Draxl (Newmarket, ON) et Antoine Marleau (Repentigny, QC) seront de la partie, eux qui ont chacun obtenu un laissez-passer.

«Le tournoi de Repentigny a été un important tremplin pour la carrière de nombreux joueurs professionnels d’ici et de l’étranger, a rappelé Francis Milloy, directeur du tournoi, dans un communiqué transmis mercredi. En fait, notre championne de 2017, Marta Kostyuk, de l’Ukraine, a atteint le troisième tour des Internationaux de tennis d’Australie (en janvier) après avoir franchi avec succès les épreuves préliminaires.»

Les Internationaux de tennis juniors de Repentigny est le seul tournoi ITF de catégorie 1 à être disputé au Canada. Chaque année, la compétition accueille les meilleurs juniors de la planète âgés de 14 à 18 ans.

Voyez l'entrevue qu'elle a accordée au TVA Sports du midi dans la vidéo ci-haut.