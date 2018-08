Les Red Sox battent finalement les Indians

Vaincus par les Indians de Cleveland lors des deux premiers matchs de la série, les Red Sox de Boston ont finalement trouvé une façon de les vaincre en l’emportant par la marque de 10-4, mercredi soir au Fenway Park.

Xavier Bogaerts a sonné la charge pour les Bostonniens en frappant deux longues balles. Deux claques en solo frappé en quatrième et en septième. Mitch Moreland a pour sa part réussi un circuit de deux points en sixième. Andrew Benintendi a quant à lui produit trois points à l’aide d’un double lors du quatrième acte.

Les visiteurs pouvaient pourtant compter sur le retour au jeu de l’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion. Ce dernier a tenté d’aider son équipe du mieux qu’il pouvait en claquant deux circuits de deux points.

Carlos Carrasco (15-7) ne l’avait pas sur le monticule, lui qui a œuvré pendant trois manches et deux tiers, le temps d’accorder six points, dont cinq mérités, sur huit coups sûrs et un but sur balles.

Matt Barnes (5-3) a mérité la victoire lui qui a lancé une septième manche parfaite.