Les Padres freinent les Rockies

Eric Hosmer et Austin Hedges ont cogné des circuits pour aider les Padres de San Diego à surprendre les Rockies du Colorado au compte de 4-3, mardi au Coors Field.

Hosmer a produit deux points dès la manche initiale avec sa 13e longue balle de la saison. Hedges a quant à lui inscrit le point de la victoire avec une claque en solo, sa 10e de l’année, en sixième.

Freddy Galvis a été à l’origine de l’autre point des visiteurs à l’aide d’un ballon-sacrifice. Ce jeu permettait d’ailleurs aux Padres de prendre une avance de 3-0 que les Rockies sont parvenus à effacer.

Robbie Erlin (3-3) a permis trois points et cinq coups sûrs en cinq manches sur la butte. Son coéquipier Kirby Yates a quant à lui enregistré un cinquième sauvetage.

Dans l’autre clan, Tyler Anderson (6-6) a alloué quatre points et 10 frappes en lieu sûr en six manches et un tiers.

Chris Iannetta a expulsé une balle dans les gradins dans cette rencontre, mais ça n’a pas été suffisant pour prolonger la séquence de quatre victoires des Rockies.