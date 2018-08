Les jeunes Félins ont raison des Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi n’ont pas fait le poids face à la jeune formation des Tigres de Victoriaville qui leur a joué un vilain tour signant un gain de 5-2, mercredi soir au Centre Georges-Vézina.

«Il y avait un manque de maturité. Quand tu joues un match, il faut que tu sois plus sérieux que ça. C’est certain qu’il y en a qui ont pris ce match à la légère. On va mettre ça dans le bagage d’expériences et on va s’assurer demain matin [jeudi matin] que ça ne se reproduise plus», a laissé entendre l’entraîneur chef Yanick Jean.

Les Tigres et leur nouvel attaquant russe, Yegor Serdyuk, ont rapidement pris les choses en main dès les premiers instants de la rencontre. Alors qu’il n’y avait que 31 secondes de jouées, Serdyuk s’est faufilé entre les défenseurs et a ensuite déjoué Alexis Shank entre les jambières. Puis, le Russe a inscrit son deuxième de la partie un peu plus de trois minutes plus tard avant de voir ses coéquipiers Jérémy Côté et Jordan Brière toucher la cible tour à tour.

De leur côté, les Saguenéens ont mis du temps avant de se mettre en marche. La preuve : ils avaient seulement trois lancers en direction du gardien des Tigres, Fabio Iacobo, à mi-chemin dans la rencontre. Les Bleus sont finalement parvenus à marquer avant la fin du deuxième vingt quand le capitaine Zachary Lavigne a redirigé un tir dans le filet adverse.

Le vétéran des Sags est revenu à la charge en troisième période lorsqu’il a complété un brillant jeu amorcé par la jeune sensation, Hendrix Lapierre. À ce moment, les Tigres menaient 4-2, mais Mikhail Abramov a annulé tous les espoirs d’une possible remontée en complétant dans un filet désert.

Carnet de notes

Les Sags ont procédé au retranchement du défenseur Xavier Parenteau mercredi après-midi. Yanick Jean a confirmé qu’il allait de nouveau retourner des joueurs à la maison jeudi matin.

En terminant, les Saguenéens renoueront avec l’action vendredi soir à l’Aréna de Daveluyville face à ces mêmes Tigres avant de profiter d’un long congé de deux semaines.