Football universitaire 2018 : le premier jour d’école

Publié aujourd'hui à 08h53

Mis à jouraujourd'hui à 09h00

Cette semaine commence la saison 2018 de football universitaire dans le RSEQ. Avant que les projecteurs ne soient braqués sur les cinq équipes de la conférence québécoise, un travail titanesque a déjà été effectué.

Bien à l’abri de nos caméras, chaque joueur a passé des centaines d’heures dans la salle de poids et sur la piste d’entraînement, les sessions hivernales ont été effectuées, les entraîneurs ont parcouru les quatre coins du pays pour recruter les meilleurs athlètes et le cahier de jeu a été rédigé, vérifié, amélioré puis imprimé.

Le mois de septembre approchant, les camps d’entraînement tirent à leur fin. Pour un footballeur, un camp, c’est intense. C’est long, laborieux, douloureux, chaud, difficile physiquement et psychologiquement. La performance de chacun, jugée en très peu de jours, déterminera sa place dans la hiérarchie de son équipe, son temps de jeu et même son statut social au sein du groupe.

Ce qui est fantastique à la veille d’une saison, c’est que tous les espoirs sont permis. Vous entendrez sur nos ondes chaque entraîneur prédire une Coupe Dunsmore à sa propre équipe en 2018. Bien que l’histoire récente suggère plutôt un possible manque de suspense, sachez que c’est de bonne foi qu’ils feront ces déclarations. Non pas parce qu’ils sont payés pour vendre leur salade, mais parce qu’ils y croient vraiment.

Un début de saison, c’est un peu comme le premier jour d’école en cinquième année : on arrive avec nos crayons neufs, un étui choisi avec minutie, notre nouveau sac d’école et nos cartables de la bonne couleur.

Avant même de commencer sa première saison comme entraîneur-chef à l’Université Sherbrooke en 2017, Mathieu Lecompte avait déclaré avoir entre les mains la meilleure unité défensive du pays. Le commentaire en avait surpris plusieurs et fait jaser dans la communauté du football. Depuis, j’ai appris à connaître Mathieu. C’est un gars qui dit ce qu’il pense sans détour. À titre d’analyste de terrain et amateur de football, c’est quelque chose que j’apprécie, que je trouve rafraîchissant. Sa seule erreur a été de dire tout haut ce que les quatre autres coordonnateurs défensifs pensaient secrètement de leur propre unité. Croire en ses jeunes, les motiver et les apprécier ne font-ils pas partis du travail? L’exprimer, pour Lecompte, était une façon de montrer du respect pour ses joueurs, de déclarer publiquement son admiration. De toute façon, maintenant qu’on connait l’histoire complète, beaucoup seront d’accord pour dire que la meilleure défensive du pays s’entraînait quelque part dans l’ouest de l’Ontario et non au Québec.

Le titre d’un film me vient à l’esprit : Any given Sunday. Ce qu’il suggère c’est que, dans des circonstances parfaites, n’importe quelle équipe peut être vaincue et que c’est uniquement sur le terrain, au moment du match que l’histoire s’écrit vraiment. C’est exactement ce que pensent actuellement une cinquantaine d’entraîneurs universitaires québécois.

Parce qu’ils ont comblé certaines positions par des recrues de talent, qu’ils ont corrigé les lacunes stratégiques de 2017, que les blessures de la dernière saison sont guéries et que chaque joueur s’est amélioré tangiblement, ils savent, hors de tout doute, que 2018 leur appartient. Rien de tout ça n’est naïf ou prétentieux. En fait, c’est ce qui rend le processus du football universitaire passionnant.

Cette saison encore, mes collègues et moi aurons l’immense privilège de témoigner des efforts accomplis à Concordia, McGill, Sherbrooke, Montréal et Laval. À la Coupe Dunsmore, nous serons là aussi.

Qui seront les finalistes du RSEQ en 2018? Par respect pour les athlètes et leurs entraîneurs, à ce point-ci, je préfère ne pas me mouiller.

Bonne saison à tous!