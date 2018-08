Fernando Torres marque un premier but au Japon

L'ancienne tête d'affiche de Chelsea et Liverpool en première ligue anglaise, l'Espagnol Fernando Torres, a profité de la visite d'un grand nom en Andres Iniesta pour enfiler son premier but sous les couleurs de Sagan Tosu, au Japon.

Le vétéran de 34 ans, formé à l'Atlético Madrid, a joint les rangs de la formation japonaise en juillet dernier après une carrière garnie d'une panoplie de titres européens. Mercredi, sa nouvelle formation croisait le fer avec celle d'Iniesta, le Vissel Kobe, dans le cadre de la Coupe de l'Empereur.

Today is a very special day, after all these years and so many great moments together we meet again in Japan. So happy to see you again, my friend, I wish you all the best, @Torres! pic.twitter.com/VekHFQIzVw