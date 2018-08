Dix saisons de 50 buts tombées dans l’oubli

Depuis que Maurice Richard a inscrit 50 buts en 50 parties lors de la saison 1944-1945, ce plateau a quelque chose de magique autant pour les francs-tireurs de la LNH que pour les amateurs de hockey.

Lorsqu’un joueur a inscrit 50 buts dans une saison, quand bien même il ne l’a fait qu’une fois dans sa carrière, c’est la preuve ultime qu’en son temps, c’était un gars capable «de la mettre dedans».

Certains en ont fait une spécialité. Wayne Gretzky et notre analyste Mike Bossy, des légendes en bonne et due forme de ce sport, l’ont fait neuf fois : c’est un record. Alex Ovechkin, toujours en train de dégriser à la suite de la victoire des Capitals en finale de la Coupe Stanley, a atteint les 50 buts à sept reprises. Et sa carrière n’est pas terminée.

Qui l’a fait six fois? Un grand gaillard avec de «pas pires» mains nommé Mario Lemieux. Deux de ses compatriotes, Marcel Dionne et Guy Lafleur, l’ont réussi aussi souvent que lui.

Et ainsi de suite. Bobby et Brett Hull, cinq fois. Tout comme le «Rocket russe», Pavel Bure, Steve Yzerman et Phil Esposito.

Si les marqueurs de 50 buts étaient assez rares à l’époque de Maurice Richard et dans les années 60, on a commencé à en voir beaucoup dans les années 1970. L’âge d’or du marqueur de 50 buts, c’est cependant les années 1980.

On dénombre 31 saisons de plus de 50 buts entre les campagnes 1970-71 et 1978-79. Dans les dix saisons suivantes, il y en a eu 76!

Les années 1990 ont aussi vu leur part de francs-tireurs avec 55 saisons de 50 buts. Et il faut noter que la campagne 1994-95 avait été réduite à 48 matchs en raison d’un lock-out. Par la suite, ce fut l’ère de la trappe, de l’accrochage et du raffinement de la technique (et de l’équipement) des gardiens de but. Seulement 17 saisons de 50 buts ou plus ont été enregistrées entre 1999-00 et 2008-09. Il n’y en a eu que neuf depuis.

Mais de tout temps, une chose demeure : l’exploit, lorsque réalisé, est noté et reste dans les mémoires... la plupart du temps. Il existe quelques marqueurs de 50 buts oubliés par l’histoire.

Voici dix d’entre eux.

Corey Perry, Ducks d’Anaheim, 50 buts en 82 parties, 2010-2011

Tous les amateurs de hockey connaissent le teigneux, mais talentueux attaquant des Ducks. Il n’est pas exactement ce qu’on appelle un joueur obscur. Toutefois, il est facile d’oublier qu’il a atteint le plateau des 50 buts en 2010-2011. Perry est un bon joueur, certes, mais outre ses 43 buts trois ans plus tard, il ne s’est jamais vraiment approché de ce plateau, avant ou depuis cette saison-là. Il n’en avait inscrit que 27 la campagne précédente. Sa cuvée de 2010-2011 lui a permis de mettre la main sur le bien nommé trophée Maurice-Richard.

Milan Hejduk, Avalanche du Colorado, 50 buts en 82 parties, 2002-2003

Le Tchèque a fait une très belle carrière dans la LNH, y évoluant pendant 14 saisons, toutes avec l’Avalanche. Productif en attaque d’une année à l’autre, Hejduk en a néanmoins surpris plusieurs en atteignant les 50 buts en 2002-2003, ramassant lui aussi le trophée Maurice-Richard au passage. L’Avalanche comptait sur une attaque redoutable cette année-là : Peter Forsberg était alors au sommet de son art, lui qui avait obtenu 106 points et le trophée Art-Ross.

Adam Graves, Rangers de New York, 52 buts en 84 parties, 1993-1994

Attaquant de puissance, Adam Graves faisait partie de ce contingent d’anciens des Oilers qui ont plus ou moins «accompagné» Mark Messier à New York au début des années 1990. Devenu buteur avec les Rangers, il a explosé en 1993-1994 avec une récolte de 52 filets, dont 20 en avantage numérique. Piloté par Sergei Zubov et Brian Leetch à la ligne bleue, le jeu de puissance des «Blueshirts» était dévastateur cette année-là, qui s’est terminée sur une conquête de la Coupe Stanley.