La bataille new-yorkaise reprend à TVA Sports

Le New York City FC et les Red Bulls se font la lutte sur le terrain et au classement depuis le début de la campagne 2018 et le troisième chapitre de leur rivalité, cette saison, se disputera ce soir, au Yankee Stadium.

La rencontre sera présentée en direct à TVA Sports dès 19h.

Les deux formations se sont séparé les honneurs de leurs deux précédents duels en MLS cette saison : les Red Bulls l’ont emporté 4-0 dans le New Jersey le 5 mai avant d’être vaincus 1-0 dans le Bronx un peu plus de deux mois plus tard.

Elles se sont aussi affrontées en Open Cup dans un match qui est allé à l'avantage des hommes en rouge.

Le match de ce soir aura certainement une incidence au classement puisqu’un seul point sépare les Red Bulls, deuxièmes dans l’Est, du NYC FC, qui les suit au troisième rang. Il s’agit de la première rencontre de la «semaine des rivalités» dans la MLS, alors que plusieurs affrontements entre des rivaux naturels ou historiques sont au calendrier d’ici dimanche soir.

Les deux formations figurent encore une fois parmi les puissances de la ligue cette année. Elles ont toutes deux dû changer d’entraîneur au début de l’été : le NYC FC a vu Patrick Vieira quitter pour l’OGC Nice en France, alors que Jesse Marsch est parti gravir les échelons en Allemagne avec le RB Leipzig.

Dome Torrent a remplacé Vieira alors que Chris Armas est venu en relève à Marsch.

Les locaux n’arriveront pas au stade dans les meilleures dispositions. Le club n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs et trois réguliers, Alex Callens, Jesus Medina et Ronald Matarrita, sont absents pour diverses raisons.

Les Red Bulls, qui n’ont perdu qu’une seule fois à leurs sept derniers matchs, devront pour leur part se passer du latéral droit Michael Murillo, suspendu après en avoir un peu trop mis aux dépens d’Alphonso Davies, des Whitecaps, samedi dernier.