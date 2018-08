Cinq joueurs jamais repêchés qui ont su briller

L’an dernier, l’attaquant du Lightning de Tampa Bay, Yanni Gourde, qui n’a jamais été repêché, en a surpris plusieurs et a connu toute une saison, amassant 65 points en 82 matchs.

Clairement, jouer un match dans la Ligue nationale de hockey est déjà un exploit. Y jouer un match sans jamais avoir été repêché est encore plus impressionnant. Mais dominer la meilleure ligue de hockey au monde et y laisser sa marque en ayant précédemment été ignoré par toutes les formations du circuit, ça, c’est tout simplement exceptionnel!

Il est évident que Gourde, qui est encore jeune, devra coller plusieurs bonnes saisons comme celle de l’an dernier pour pouvoir être considéré parmi les «grands».

Mais d’autres «oubliés du repêchage», qui sont passés dans le circuit avant le natif de Saint-Narcisse, ont su faire preuve de constance tout au long de leur carrière et sont devenus de véritables incontournables.

D’abord, pour leurs formations respectives, mais surtout, pour leur sport!

En voici 5.

Adam Oates

Des statistiques ahurissantes dans la Ligue provinciale Junior A de l’Ontario et dans la NCAA n’ont pas suffit à le placer sur l’une des listes de repêchage d’une équipe de la LNH. On ne parle pourtant pas de simples miettes. 255 points en 99 matchs dans le junior et 216 points en 98 parties dans la NCAA.

C’est finalement sa dernière saison dans le circuit universitaire américain qui a fait réfléchir les formations. À la fin de son stage à l’université, il signe un contrat d’entrée dans la LNH avec les Red Wings de Detroit.

Adam Oates n’aura, ultimement, jamais ralenti la cadence... Il est celui qui, parmi tous les joueurs non repêchés de l’histoire du circuit Bettman, a récolté le plus de points avec 1420 en 1337 matchs. Il occupe également le 7ème rang de tous les temps au chapitre des mentions d’assistance.

Martin Saint-Louis

Malgré une saison à tout casser dans le midget AAA où il s’inscrit au pointage à 103 reprises en 42 rencontres et un passage plus que fructueux dans la NCAA où il compile une fiche totale de 267 points en 134 matchs, aucune équipe de la LNH ne juge bon de lui accorder sa confiance. La raison, selon plusieurs? Sa taille. À 5 pieds 8 pouces et 180 livres, il est loin d’être le plus costaud sur une glace. Mais le gabarit ne fait pas foi de tout... Après un essai infructueux avec les Sénateurs d’Ottawa, il signe un contrat avec les Flames de Calgary. C’est alors le début d’une belle et longue carrière.

Il est, à ce jour, le 75ème meilleur marqueur de l’histoire de la LNH. 391 buts, 642 passes, 1033 points en 1134 matchs. À titre indicatif, il totalise plus de points en carrière que Doug Weight, Patrick Elias ou Dale Hunter, par exemple. Pas si mal, pour un joueur dont personne ne voulait jadis...

Ed Belfour

Contrairement aux deux joueurs mentionnés plus haut, Belfour n’a pas connu de saisons à tout rompre dans le junior. Dans la Ligue de hockey junior du Manitoba, il n’a pu faire mieux qu’une moyenne de buts alloués de 3,83, compilée lors de la saison 1985-1986. C’est plutôt lors de sa seule saison en NCAA qu’il commence à faire sa marque. 29 victoires, 4 défaites et une moyenne de buts alloués de 2.43.

Ce sont les Blackhawks de Chicago qui «se risquent» finalement à lui offrir un premier contrat. Et, apprendrons-nous plus tard, Ed Belfour n’est pas du genre à rater une opportunité.

En date d’aujourd’hui, il est le troisième gardien le plus victorieux de l’histoire, tout juste derrière Martin Brodeur et Patrick Roy. Il occupe également le 11ème rang au chapitre des blanchissages.

Dino Ciccarelli

Même s’il fracasse à deux reprises la barre des 100 points dans la Ligue junior de l’Ontario, aucune équipe de la LNH ne daigne le sélectionner. Plutôt que de s’effondrer, l’attaquant redouble d’ardeur. Après quelques matchs où il paraît bien dans la défunte Central Professionnal Hockey League, il reçoit finalement un appel des North Stars du Minnesota.

C’est alors le début d’une histoire fantastique.

Ciccarelli est le seul joueur, parmi tous les joueurs ignorés au repêchage, a avoir réussi à engranger plus de 1000 points en carrière (1200) et plus de 1000 minutes de pénalité (1425).

Chris Kunitz

Ce n’est pas nécessairement en raison de ses statistiques que Kunitz se retrouve ici. C’est plutôt le parcours divin du canadien qui retient l’attention.

Après un parcours concluant en NCAA(175 points en 152 matchs), Kunitz signe un contrat en tant qu’agent libre avec Anaheim en 2005-2006. On connaît la suite.

Il deviendra, quelques années après une première Coupe Stanley remportée là-bas, l’un des ailiers préférés de Sidney Crosby avec les Penguins de Pittsburgh, où il remporte trois autres Saint-Graal du hockey.

Toujours actif dans la LNH, il est un bel exemple de persévérance, tout comme les 4 joueurs qui le précèdent dans cette liste.