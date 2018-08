10 joueurs à surveiller cette saison dans le football universitaire

À l'aube de la campagne 2018 de football universitaire, les cinq formations qui composent la division québécoise peaufinent les derniers détails en vue de leur match inaugural. Voici dix étudiants-athlètes à surveiller cette saison.

Dimitri Morand, quart-arrière, Carabins

Le quart-arrière de deuxième année aura la tâche de ramener les Carabins au sommet en 2018. Décrit comme un jeune homme qui travaille sans relâche, Morand a tous les atouts pour dominer le circuit universitaire, comme il l’a fait au niveau collégial. En effet, lors de sa dernière saison avec les Géants de Saint-Jean-sur-le Richelieu, il a amassé 2983 verges par la voie des airs et 25 passes de touché. Avec l’un des meilleurs groupes de receveur de passes au pays, Morand pourrait rêver à ce genre de statistiques.

Charles-Xavier Owens, quart-arrière, Vert et Or

Également à sa deuxième saison universitaire, Owens en aura plein les bras cette saison avec la jeune formation de Sherbrooke. En quatre parties l’an dernier, il a réussi 53,4 % de ses passes pour 358 verges de gains et un majeur. Comme partant en 2018, il devra démontrer du leadership et qu’il est en mesure de compléter les gros jeux.

Rémi Bertellin, receveur de passes, McGill

De retour après une déchirure du ligament croisé antérieur, qui a grandement amputé sa saison 2017, le receveur d’origine française Rémi Bertellin devrait être une menace pour les tertiaires adverses cette saison. La saison passée, il avait grandement impressionné avec notamment six attrapés pour 112 verges et deux touchés contre le Rouge et Or de l’Université Laval. Il s’était blessé le match suivant. Reste maintenant à voir s’il pourra reprendre là où il en était !

Vincent Forbes-Mombleau, receveur de passes, Rouge et Or

Vincent Forbes-Mombleau a fait tourner bien des têtes lors du match présaison des siens contre Guelph. Il a amassé 41 verges, ainsi qu’un touché en quatre attrapés, et ce, en étant utilisé en seulement un quart et des poussières de jeu. La recrue arrive au niveau supérieur avec un record collégial de 1093 verges de gains, lors de sa dernière saison avec Notre-Dame-de-Foy. Sera-t-il en mesure de jouer de façon régulière avec les puissants représentants de Québec?

Gabriel Polan, porteur de ballons, Vert & Or

Véritable leader chez le Vert & Or, Gabriel Polan revient d’une saison 2017 de 291 verges et un touché en six rencontres. L’état-major formation de l’Estrie a déjà révélé que l’offensive sera axée sur le jeu au sol cette saison, une situation qu’il favorisera inévitablement le porteur de ballon de quatrième année.

Maurice Simba, garde, Stingers

Il est plutôt exceptionnel de voir des joueurs de ligne offensive dans ce type de palmarès, mais Maurice Simba mérite d’être sous les projecteurs cette saison. À 6 pi 8 po et 323 lb, le garde sera le meneur de la ligne des Stingers et son apport aux succès offensifs de Concordia sera à considérer par les nombreux recruteurs de la Ligue canadienne de football.

Mathieu Betts, ailier défensif, Rouge et Or

Rares sont les joueurs qui dominent autant que Mathieu Betts. Le persécuteur de quart-arrière est un incontournable. Il a remporté le trophée J.P. Metras, remis au meilleur joueur de ligne du Canada, lors des deux dernières saisons et il ne serait pas surprenant qu’il mette la main sur l’honneur une troisième fois. À sa quatrième année, Betts aura une motivation supplémentaire en 2018, car son nom commence à résonner chez nos voisins du Sud. Assurément le joueur le plus dominant à ça position, Betts tentera de brisé le record du plus grand nombre de sacs du quart, qui est de 31,5. L’athlète de 24 ans est présentement à 26,5.

Sean Côté, secondeur, Carabins

L’ensemble des observateurs qui ont vu évoluer Sean Côté au camp d’entraînement des Carabins est unanime, la recrue connaîtra une excellente carrière universitaire. Lors du match présaison contre les Ravens de Carleton, il a récolté cinq plaqués, dont deux pour des pertes. Le jeune homme est l’un des joueurs les plus convoités, lors de la dernière saison morte. Il a finalement choisi les Bleus, au grand malheur du Rouge et Or, du Vert et Or, ainsi que des Mustangs de l’Université Western en Ontario.

Samuel Brodrique, secondeur, Stingers

Il semble que la défensive des Stingers de Concordia s’articulera autour du secondeur Samuel Brodrique en 2018. Le vétéran de deux saisons a un bon physique de 6 pi 1 po et 208 lb. En plus d’être imposant physiquement, il peut être une menace constante pour les quarts-arrière qui lanceront le ballon dans sa direction.

Antoine Mongeau, secondeur, Redmen

À sa troisième année, Antoine Mongeau aura un lien direct entre les succès ou les insuccès de sa formation en défensive. Celui qui a réalisé un total de 24 plaqués en 2017 est également capable d’évoluer au poste de demi de coin. Sa polyvalence et son intelligence footballistique font de lui un élément intéressant à surveiller.