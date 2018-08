Rouge et Or: des jumeaux dans l'équipe partante

À moins d’une surprise, les jumeaux Breton-Robert occuperont chacun un poste de partant pour le Rouge et Or de l'Université Laval contre le Vert & Or, vendredi à Sherbrooke.

S’il n’y a pas de surprise dans le cas de Jonathan qui a été élu sur l’équipe d’étoiles l’an dernier à la position de demi inséré, Vincent, lui, devait se battre pour obtenir le poste de retourneur partant libre, avec le départ de Anthony Dufour.

Même si les principaux intéressés n’ont pas voulu confirmer la nouvelle, il semble que Breton-Robert possède une petite longueur d’avance sur les recrues Antoine Dansereau-Leclerc et Amani Murura Malinda.

«Nous sommes très contents de la performance de Vincent lors du match présaison, a souligné le coordonnateur des unités spéciales, Mathieu Bertrand. C’est un gars super intelligent qui porte le ballon de façon sécuritaire. Il est capable de faire des changements de direction sans trop perdre de vitesse. Toutes des qualités qu’on recherche chez un retourneur. Ça ne sera pas gênant de l’utiliser.»

Impact

Breton-Robert est satisfait de sa performance contre Guelph. «Tout a très bien été lors du match présaison, a-t-il indiqué. Mon objectif cette année est d’avoir un impact sur les unités spéciales. J’aimerais être partant. Ma vitesse, ma vision et ma lecture des blocs sont des éléments qui m’aident comme retourneur.»

«Depuis l’école secondaire, je m’entraîne à capter des ballons, d’ajouter le porteur de ballon de deuxième année. Ce n’est plus stressant. Avec les Faucons, je retournais les bottés d’envoi et Jonathan retournait les dégagements. C’est vraiment différent l’un de l’autre, mais je suis à l’aise dans les deux.»

Face aux Gryphons, Breton a retourné quatre dégagements pour 45 verges, dont un de 25 verges. Quant à Dansereau-Leclerc, il a amassé 20 verges en trois retours. Malinda a effectué un retour de botté d’envoi de 37 verges en plus de réussir une interception.

Bertrand n’est pas inquiet de confier ce rôle important à une recrue.

«Tous les gars qu’on a utilisés l’ont fait dans les rangs collégiaux, a mentionné l’ancien quart-arrière étoile du Rouge et Or. Ils n’ont pas à s’adapter à une nouvelle position. Des gars comme Jonathan Breton-Robert, Mathieu Robitaille et Zack Fitzgerald sont aussi capables de retourner les dégagements.»

Profondeur

Si Dufour a terminé son parcours universitaire, Bertrand a perdu quelques autres éléments clés sur les unités spéciales. Marco Dubois et Simon Gingras-Gagnon ont fait le saut dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec le Rouge et Noir d’Ottawa et les Argonauts de Toronto respectivement.

«Ce sont de gros morceaux, a-t-il reconnu, mais la beauté du programme est qu’il y a toujours des jeunes prêts à prendre la relève. Ils ont moins d’expérience, mais j’ai confiance en leurs qualités physiques et mentales. Nous avons de belles bibittes avec lesquelles travailler. Il y a du talent et de la profondeur. De nouveaux visages poussent.»