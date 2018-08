P.K. Subban dans une forme d'enfer

Le défenseur vedette des Predators P.K. Subban est dans une forme d’enfer, à en juger par une photo partagée sur son compte Instagram, mardi.

«P.K.» y affiche une musculature impressionnante en compagnie du membre du Temple de la renommée de la NFL, Terrell Owens.

«Qui a le meilleur corps, moi ou @terrellowens?? Merci d’être venu et de m’avoir poussé à me surpasser aujourd’hui!» peut-on lire dans la publication.

La célèbre skieuse Lindsey Vonn a commenté qu’elle préférait le corps de Subban, mais disons qu’elle est biaisée.

À l'approche du début de la saison de la NFL, Subban a par ailleurs continué d'exercer ses aptitudes de receveur éloigné en se mesurant à Owens dans un sprint.

We think @PKSubban1 is trying to tell us something... 👀😏@terrellowens pic.twitter.com/eN550UTlV0