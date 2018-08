Oduya remet en doute la «tradition» et la stabilité des Sénateurs

Le défenseur Johnny Oduya a tenu des commentaires peu flatteurs à l’égard de l’organisation des Sénateurs d’Ottawa dans une entrevue publiée lundi avec le média suédois Hockeysverige.

Oduya, qui a pris part à 51 matchs des Sénateurs la saison dernière, a témoigné du désordre qui régnait au sein de la formation de la capitale fédérale. Après être passées à un but de la finale de la Coupe Stanley en 2016-2017, les troupes de Guy Boucher ont terminé au 30e rang de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les dirigeants des «Sens» n'étaient pas au bout de leurs peines puisqu'une crise a éclaté au cours de l’été. La petite amie de Mike Hoffman a été accusée d’harceler l’épouse d’Erik Karlsson, Melinda, sur les réseaux sociaux. Hoffman a ensuite été échangé aux Sharks de San Jose, puis aux Panthers de la Floride.

«Je ne sais pas comment le décrire, mais une organisation de la sorte n’a pas les mêmes traditions ou la même stabilité, a mentionné Oduya. Dès qu’un problème survient, le château de cartes s’écroule assez rapidement. Il y avait une différence significative par rapport aux autres équipes avec lesquelles j’ai joué, où il y avait une tradition plus solide et un peu plus de structure.»

Oduya a été réclamé au ballottage par les Flyers de Philadelphie en février dernier, mais il n'a disputé qu'un match avec la formation pennsylvanienne. L'athlète de 36 ans n'a pas encore pris une décision finale concernant son avenir. Le joueur autonome sans compensation n'a toutefois pas mené de démarches auprès des équipes du circuit Bettman. Il évaluera ses options au mois de septembre.

«Il n'y a rien qui se trame présentement. Je n'ai pas eu beaucoup de conversations avec mon agent alors je ne sais pas vraiment ce qui se passe, a avoué Oduya. Dans ma situation, je devrai être plus entreprenant si je veux réussir à m'entendre avec une équipe.»

«Tu ne sais jamais ce qui se passe, mais je n'entretiens aucun espoir présentement», a-t-il ajouté.

Oduya totalise 190 points, dont 41 buts, en 850 matchs dans la LNH. Il a remporté la coupe Stanley à deux reprises avec les Blackhawks de Chicago.