Les Tigers tiennent bon face aux Cubs

Les deux points marqués par les Tigers en première manche ont été suffisants face aux Cubs de Chicago, qui se sont inclinés 2-1, mardi soir, à Detroit.

C’est Victor Martinez qui a produit le point gagnant en poussant Jose Iglesias au marbre avec un simple. Précédemment, Jeimer Candelario avait profité d’un roulant de Nicholas Castellanos pour ouvrir la marque.

Anthony Rizzo a répliqué pour les Cubs en sixième manche en claquant son 19e circuit de la saison, en solo.

Jordan Zimmermann (6-5) a obtenu la victoire du côté des Tigers. En six manches au monticule, il a alloué un point, sept coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer cinq frappeurs au bâton. Shane Greene a assuré le sauvetage, son 27e de la saison.

La défaite est allée au dossier de Kyle Hendricks (9-10), qui a concédé deux points, 10 coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail.