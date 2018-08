Le Lokomotiv résilierait le contrat de Desharnais

Le Lokomotiv de Iaroslavl de la Ligue continentale de hockey (KHL) a décidé de résilier le contrat du Québécois David Desharnais, mardi.

C’est ce qu'a rapporté le média russe Sport-Express, mardi. L'ancien joueur de centre du Canadien de Montréal subit donc un sort similaire à celui de son ami Maxime Talbot, qui a vu son contrat racheté par l'organisation pendant l'été. Cependant, la même source a précisé qu'il s'agit d'une décision prise par l'équipe et que Desharnais devrait s'entendre avec une autre formation de la KHL.

Team decision, but he'll likely sign with other KHL team