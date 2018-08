Lance Stroll n’est pas un partisan de Spa-Francorchamps

Les pilotes de Formule 1 seront de retour sur piste après près d’un mois de vacances cette fin de semaine en Belgique sur le circuit Spa-Francorchamps, un tracé que n’affectionne pas le Québécois Lance Stroll.

Nombre de conducteurs décrivent l’enchaînement du Raidillon de l'Eau Rouge comme le plus excitant au monde. En F1, les pilotes négocient ces esses en montée à près de 300 km/h.

Pour sa part, Stroll n’apprécie pas particulièrement cette étape du championnat disputée dans les Ardennes. «Je n’ai jamais été un grand partisan de cette piste puisqu’il n’y a pas eu de déclic pour moi», a concédé le Montréalais dans un communiqué.

Stroll y avait terminé 11e l’année dernière. Auparavant, il avait gagné une des six courses de Formule 3 européenne, en 2015 et 2016.

Malgré tout, le pilote de l’écurie Williams ne cache pas que ce Grand Prix revêt une signification particulière, puisque sa mère est Belge. «C’est un peu comme ma deuxième course à domicile puisque ma mère est née en Belgique, alors elle a une signification spéciale pour moi.»

Un défi

Le circuit de Spa-Francorchamps est le plus long du calendrier et offre plusieurs défis techniques aux pilotes, ce qui rend difficile l’exercice d’un tour rapide parfait. Étant donné l’étendue de la piste, la météo peut aussi brouiller les cartes.

«C’est un long tracé avec des sections incroyables et la météo peut jouer un rôle. Elle peut changer en une seconde avec de la pluie sur une portion et pas sur l’autre, et tout peut arriver.»

Les qualifications auront lieu samedi tandis que la course sera disputée dimanche.

Stroll est présentement 18e au classement des pilotes avec une récolte de quatre points. Il ne devance que le pilote de l’écurie Toro Rosso Brendon Hartley (deux points) et son coéquipier Sergey Sirotkin (aucun point).