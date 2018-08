Kaetlyn Osmond prend une année sabbatique

La patineuse artistique canadienne Kaetlyn Osmond a décidé de prendre une année sabbatique et ratera la saison 2018-2019.

La championne du monde en titre avait indiqué en juin qu’elle renonçait aux événements du Grand Prix de l’Union internationale de patinage.

«J’ai eu un peu de temps pour réfléchir cet été à mon avenir et je pense que de prendre l’année de congé pour évaluer les prochaines étapes de ma vie est la meilleure décision pour moi, a-t-elle indiqué dans un communiqué de Patinage Canada. Je suis excitée de voyager à travers le pays et de performer pour mes partisans durant la tournée Merci Canada cet automne. Je me réjouis de saisir d’autres occasions pendant mon absence ».

En 2018, Osmond est devenue la première Canadienne à obtenir le titre mondial en 45 ans. Elle a aussi gagné une médaille d’or dans l’épreuve par équipe et une médaille de bronze en simple féminin aux Jeux olympiques de Pyeongchang.