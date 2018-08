Johnny Manziel encore absent

Le quart-arrière Johnny Manziel a raté une autre séance d’entraînement des Alouettes, mardi matin.

Manziel est aux prises avec une commotion cérébrale qui lui a fait rater le match de samedi dernier contre les Eskimos à Edmonton. À sa dernière sortie, le 11 août face au Rouge et Noir d’Ottawa, il avait amassé 168 verges par la passe.

Par ailleurs, l’ailier défensif John Bowman a repris l’entraînement, lui qui a subi une déchirure du biceps durant le match du 3 août contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Les Moineaux accueilleront les Argonauts de Toronto, vendredi. Ils affichent le pire dossier (1-8) de la Ligue canadienne de football et n’ont pas gagné à domicile depuis plus d’un an.