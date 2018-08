Impact: absence d'attaque

Il faut le reconnaître, le fait de voir l’Impact de Montréal au cœur de la course aux éliminatoires était à peine imaginable en début de saison et encore moins au mois de mai, mois au cours duquel il a notamment subi quatre revers consécutifs par jeu blanc.

Un bon mois de juin a remis l’équipe sur les rails, mais on se demande encore si ça sera suffisant.

Le club n’a jamais voulu parler d’année de transition, mais c’en est bien une et le simple fait de voir la formation lutter aussi tard dans la saison est une source d’encouragement pour les partisans qui sont tournés vers l’avenir.

Cependant, si l’Impact échoue dans sa tentative de se qualifier, on pourra alors pointer du doigt l’incapacité de l’équipe à dénicher un véritable avant-centre de premier plan qui peut marquer régulièrement.

Matteo Mancosu (3) et Anthony Jackson-Hamel (2) n’ont contribué qu’avec un total de cinq buts à une attaque qui n’en a marqué que 33. Seuls les Rapids du Colorado (31), les Sounders de Seattle (31) et le Crew de Columbus (32) font pire à ce chapitre.

Un manque de tirs cadrés

Si l’Impact peine à marquer des buts, c’est peut-être entre autres parce que les joueurs ne décochent pas assez de tirs et qu’ils n’en cadrent pas suffisamment.

Le Bleu-Blanc-Noir se classe 18e sur 23 équipes pour le nombre de tirs avec 302. C’est 112 de moins que le Sporting de Kansas City, qui vient au premier rang.

C’est encore pire quand on regarde du côté des tirs cadrés puisque l’Impact est bon dernier de la Major League Soccer (MLS) avec seulement 93 ballons à l’intérieur du cadre. On est bien loin des 149 d’Atlanta United.

Ce qui est dommage dans tout ça, c’est que 33 buts sur 93 tirs cadrés, ça donne une moyenne de 35,5 %. Si on regarde les cinq équipes ayant marqué le plus souvent cette saison, elles présentent le même genre de moyenne de but par tirs cadrés et certaines ont même une moyenne inférieure : Atlanta (53 b, 35,6 %), Los Angeles FC (49 b, 33,3 %), Galaxy de Los Angeles (48 b, 39 %), New York City FC (48 b, 36,6 %) et les Red Bulls de New York (47 b, 33,6 %).

La morale de cette histoire est fort simple: il faut tirer davantage et cadrer plus de tirs.

L’émergence de Daniel Lovitz

L’attente aura été longue pour Daniel Lovitz, mais elle en aura valu la peine. Le défenseur de 26 ans a finalement marqué son premier but dans la MLS samedi dans des circonstances héroïques, permettant à l’Impact de l’emporter dans les arrêts de jeu.

Lovitz, qui dispute sa cinquième saison dans le circuit Garber, aura attendu 90 matchs (54 départs) ou encore 5157 minutes avant de pouvoir célébrer ce premier filet.

L’Américain a d’ailleurs été nommé au sein de la formation par excellence de la plus récente semaine dans la MLS.

Pas mal pour un joueur qui a été invité au camp d’entraînement de l’équipe lors de la dernière semaine en 2017. Il n’a eu que quelques jours pour gagner son contrat et il ne devait être qu’un joueur de profondeur.

D’abord attaquant et ensuite ailier, Lovitz a cependant dû apprendre une nouvelle position quand Ambroise Oyongo s’est démoli un genou en juin 2017.

Lovitz s’est alors retrouvé défenseur latéral gauche et a même été nommé joueur défensif de l’équipe au terme de la saison.

Pourtant, il compte encore bien des détracteurs chez les partisans, plusieurs le considérant encore comme une solution de rechange. Mais quand on constate sa détermination et sa progression depuis un an, on ne peut que penser qu’il va continuer de s’améliorer pour éventuellement devenir une solution permanente, si ce n’est déjà le cas.

ENCADRÉ

Les U13 pour la troisième place

La formation U13 de l’Académie de l’Impact s’est inclinée 3-0 contre celle de l’Académie du Los Angeles FC en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF qui est disputée au Mexique.

La formation, qui est notamment accompagnée par Patrice Bernier, a tenu le coup jusqu’à la 38e minute. Elle a ensuite accordé deux buts entre la 51e et la 55e minute et n’a pu revenir à la marque.

Les jeunes joueurs âgés de moins de 13 ans joueront pour la troisième position mercredi après-midi.