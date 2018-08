Fernando Bob jouera au Minnesota

Le Minnesota United FC a embauché le milieu de terrain défensif Fernando Bob, mardi.

Le Brésilien avait obtenu un essai avec cette équipe la semaine dernière, selon le site The Athletic. Il a effectué ses débuts au sein de la ligue élite de son pays en août 2006 et a récemment évolué avec le club de Ponte Preta par le biais d’un prêt.

«Fernando Bob assure une présence très physique et possède une bonne portée en termes de longues passes. Son pied gauche est très solide, a commenté au site de la Major League Soccer l’entraîneur-chef Adrian Heath à propos de sa nouvelle acquisition. Nous croyons qu’à ce stade-ci de sa carrière, il constitue un bon ajout à cause de son âge et de son expérience.»

L’équipe du Minnesota occupe le neuvième rang de l’Association de l’Ouest avec 29 points.