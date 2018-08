Internationaux des États-Unis: Eugenie Bouchard expéditive face à Carol Zhao

Eugenie Bouchard n’a fait qu’une bouchée de l’Ontarienne Carol Zhao, mardi soir, au premier tour des qualifications des Internationaux de tennis des États-Unis, la défaisant en deux manches de 6-0 et 6-1.

La Québécoise de 24 ans, 123e raquette mondiale et 16e tête de série des qualifications à Flushing Meadows, a disposé de sa compatriote, 161e au monde, en 54 minutes.

Bouchard a excellé au service avec ses trois as et ses 72 % de réussite en premières balles. Elle a gagné 81 % des points avec son premier service et 88 % avec son deuxième.

Par ailleurs, elle a converti six de ses 12 occasions de briser. Pour sa part, Zhao n’a obtenu aucune balle de bris. La joueuse de 23 ans de Richmond Hill a également commis trois doubles fautes.

Il s’agissait d’un premier affrontement en carrière pour les deux joueuses canadiennes sur le circuit de la WTA.

Au deuxième tour des qualifications, Bouchard affrontera la gagnante du match entre l’Américaine Catherine McNally, 541e au monde, et la Géorgienne Ekaterine Gorgodze, 167e.

La Québécoise avait été éliminée au premier tour du tableau principal, l’an dernier, à New York.