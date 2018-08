Dierry Jean espère redevenir champion du monde

Le pugiliste de 36 ans Dierry Jean (29-2-1) effectuera un retour dans le ring, samedi, alors que le Montréalais affrontera en sous-carte le Mexicain Abraham Gomez (28-16-1), à Toronto.

Après avoir connu des démêlées avec la justice lors des dernières années, le boxeur d’origine haïtienne affirme qu’il se sent comme un nouvel homme et qu’il est prêt à passer à autre chose.

«Je veux regagner la confiance de mon équipe et des partisans, a-t-il expliqué lors d’une entrevue sur les ondes de TVA Sports. Je me suis pris en main grâce à mon entraîneur et à ma fille, qui m’ont aidé à surmonter ces moments difficiles.»

Une dernière chance

Dierry Jean explique qu’il est maintenant prêt à revenir en force et à se concentrer sur ce qui est le plus important pour lui, soit devenir champion du monde.

«Je suis confiant que je peux le faire d’ici la fin de ma carrière, a-t-il lancé. À mon âge, je n’ai plus le droit à l’erreur.»

Pour y parvenir, le combattant chez les poids légers explique qu’il aimerait perdre du poids afin de faire osciller la balance à 140 lb pour avoir une chance d’obtenir une ceinture dans cette catégorie de poids.

Jean avait écopé de 15 mois de prison ferme en 2017 ainsi qu’une probation de trois ans avec 240 heures de travaux communautaires pour avoir volé une inconnue pour s’acheter de la drogue, en novembre 2014.

Voyez l'entrevue complète ci-dessus.