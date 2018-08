Carey Price dévoile une nouvelle pièce d'équipement

Le gardien des Canadiens de Montréal, Carey Price, a dévoilé le nouveau plastron de CCM, qui se conformera aux restrictions qui seront imposées par la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison prochaine.

Le magazine «InGoal» spécialisé sur les hommes masqués a publié des photos exclusives de Price avec cette pièce d’équipement, lundi.

Exclusive first look at the new NHL-approved chest protector from CCM, courtesy of Carey Price, who walked us through it. Story up now at https://t.co/9IDv7DlR0C pic.twitter.com/YV6naKFXti