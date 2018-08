Blake Snell neutralise les Royals

Blake Snell a réalisé 11 retraits au bâton pour permettre aux Rays de Tampa Bay de vaincre les Royals de Kansas City au compte de 4-1, mardi à St. Petersburg.

Snell (15-5) a œuvré pendant six manches sur la butte, ne concédant qu’un point, quatre coups sûrs et un but sur balles. L’artilleur n’a ainsi donné que trois points à ses quatre derniers départs.

Son coéquipier Willy Adames a frappé un circuit en solo dans la victoire. Un triple de Joey Wendle a ensuite été à l’origine de deux points. Sergio Romo a quant à lui signé un 17e sauvetage cette année.

Ryan O’Hearn a été l’auteur du seul point des visiteurs lorsqu’il a expédié une cinquième balle à l’extérieur des limites du terrain cette saison.

Glenn Sparkman (0-2) a subi la défaite en allouant trois points, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en quatre manches. Il est toujours à la recherche d’une première victoire en carrière.