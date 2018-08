Barry Trotz veut transformer les Islanders

L’entraîneur-chef Barry Trotz s’attaquera à un beau défi la saison prochaine : transformer l’identité des Islanders de New York.

Les Islanders ont raté les séries au cours des deux dernières saisons et ils n’ont pas franchi le deuxième tour depuis 1993. Trotz, qui vient de remporter la coupe Stanley avec les Capitals de Washington, débarque ainsi à Brooklyn pour faire germer une culture gagnante.

«Il y aura du changement, a prévenu le pilote dans un entretien avec The Athletic. Cela va se manifester sur glace comme à l’extérieur, et dans la structure. Les attentes vont changer. Je ne veux pas faire de reproches aux anciens régimes, mais nous avons notre propre vision et notre propre plan pour parvenir à nos fins. Lou [Lamoriello, le directeur général] a peint un bon portrait de ce qu’on veut accomplir et je veux faire partie de ce projet.»

Trotz aura du pain sur la planche : aucune équipe n’a accordé plus de buts que les Islanders la saison dernière. Et il devient d’autant plus crucial d’être avare défensivement que John Tavares ne sera plus là pour animer l’attaque.

«L’équipe peut marquer, avec John Tavares ou sans John Tavares, a commenté Trotz. La plus grande faiblesse dans la dernière année et demie est la défensive. Quand on regarde les tendances dans les quatre dernières années, il est clair qu’il faut corriger le tir dans ce département. Une des tâches les plus difficiles à accomplir dans cette ligue est de marquer des buts et cette équipe a été en mesure de le faire au cours des quatre dernières années.»

La bonne nouvelle pour Trotz, c’est que les aptitudes défensives s’enseignent mieux que le talent brut.

«Garder la rondelle à l’extérieur de notre filet est l’une des choses les plus faciles à corriger s’il y a un dévouement et une adhérence au système, a-t-il expliqué. Il faudra que les joueurs soient plus investis, nous allons mettre en place une structure et nous allons faire en sorte qu’il y ait un sens de la responsabilité.»

Par ailleurs, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une formation dirigée par Trotz envoie une grande quantité de tirs au filet. Le vétéran préfère miser sur la qualité. En 2017-2018, ses Capitals ont décoché le plus faible nombre de tirs en saison régulière, mais ils ont aussi affiché le meilleur taux d'efficacité.

«Beaucoup de gens accordent une grande valeur aux statistiques comme les tirs au but ou les tentatives de lancers, a-t-il constaté. J'attribue plus d'importance à la qualité. C'est le même débat pour les chances de marquer ordinaires et les occasions de qualité. Un tir décoché à partir de la ligne bleue alors que le gardien n'a pas la vue voilée aboutira dans le but peut-être une fois sur 100. Si tu te faufiles derrière les points de mises au jeu et que tu effectues des jeux latéraux, tes probabilités peuvent atteindre 20%, 30%, 40% ou 50%. Je préfère un tir de 40% à 40 lancers avec une chance sur 100. Je crois que le circuit s'en va dans cette direction.»