Après deux saisons plutôt difficiles, l'attaquant Anthony Duclair a changé sa façon de s'entraîner pendant l'été.

Le Québécois de 22 ans, qui s'est entendu avec les Blue Jackets de Columbus en juillet dernier, s'en promet en 2018-2019.

«Je serai encore meilleur [qu'à ma première campagne]. Je me suis beaucoup entraîné et j'ai changé ma façon de faire. Je suis plus prêt que jamais», a-t-il dit lors d'une entrevue avec TVA Sports.

Duclair a déjà discuté à plusieurs reprises avec son nouveau coéquipier Pierre-Luc Dubois. Ce dernier a amassé 48 points, dont 20 buts, à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey.

«On a beaucoup parlé, c'est un bon gars et il a eu une bonne saison l'an passé, ce sera un gros morceau pour notre équipe encore cette année même si ce sera seulement sa deuxième saison», a-t-il expliqué.

