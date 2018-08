Willy Adames produit le seul point dans la victoire des Rays

Willy Adames a été à l’origine du seul point de la rencontre dans une victoire de 1-0 des Rays de Tampa Bay contre les Royals de Kansas City, lundi à St. Petersburg.

Adames a frappé un simple qui a poussé Joey Wendle vers la plaque en deuxième manche. L’arbitre a initialement déclaré qu’Adames était retiré au premier, mais la révision vidéo a démontré le contraire.

Hunter Wood a entamé le match sur la butte pour les Rays et il a donné deux coups sûrs en une manche et deux tiers. En relève, Ryan Yarbrough (12-5) n’a permis que deux coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers pour mériter la victoire.

Jose Alvarez a quant à lui signé un cinquième sauvetage cette année, permettant aux Rays d’éviter une quatrième défaite de suite.

Jorge Lopez (0-3) a subi le revers bien qu’il n’ait concédé qu’un point, cinq frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en cinq manches. Il est toujours à la recherche de sa première victoire cette année.