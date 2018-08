Un scénario injuste pour les Yankees?

Malgré leur excellente saison, les Yankees de New York risquent de plus en plus de devoir disputer le fameux match éliminatoire de la Ligue américaine au début du mois d’octobre.

Il s’agit là d’un scénario bien injuste pour la formation new-yorkaise, qui a pourtant conservé le deuxième meilleur dossier du baseball majeur depuis le début de la campagne, soit une fiche de 78-46. Seuls les Red Sox de Boston, bien placés pour obtenir le titre de la section Est de l'Américaine aux dépens des Yankees, ont mieux fait (avec un bilan de 88-37 avant leur partie de lundi soir).

Selon le classement actuel, les Athletics d’Oakland, les Astros de Houston et les Mariners de Seattle représentent les clubs les plus susceptibles de devoir affronter les Yankees dans un match sans lendemain.

Or, il va sans dire que les lanceurs partants pourraient avoir un rôle très important dans une telle rencontre. Même s’il n’a pas été à son meilleur depuis la pause du match des étoiles, Luis Severino pourrait être l’homme de confiance des Yankees.

«C’est un pas de géant dans la bonne direction, avait commenté le gérant des Yankees, Aaron Boone, au terme du plus récent départ de Severino, lors du week-end, dans un gain de 11-6 contre les Blue Jays de Toronto. Il a attaqué l’adversaire très tôt dans le match. Il y avait urgence de le faire.»

En cinq manches de travail, Severino a accordé deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a par ailleurs effectué 100 lancers.

«Pendant la majeure partie du match, j’étais dominant, a pour sa part analysé l’artilleur dominicain, cité sur le site web du baseball majeur. Physiquement, je me sens bien et ma confiance est en hausse. Je contrôlais mieux ma balle rapide que lors de mes récents départs.»

Souvenirs de 2017

Globalement, les statistiques de Severino (16-6) ne sont pas très encourageantes depuis la pause du match des étoiles. Ayant conservé une fiche de 2-4, il a maintenu une moyenne de points mérités de 7,25 en sept départs.

Heureusement pour les Yankees, ils comptent sur d’excellents releveurs et n’hésiteront pas à les utiliser, advenant une participation au match éliminatoire de l’Américaine. C’est d’ailleurs ce qu’ils avaient fait en 2017 quand Severino avait concédé trois points mérités en seulement un tiers de manche lors de la fameuse partie décisive face aux Twins du Minnesota. Chad Green, David Robertson, Tommy Kahnle et Aroldis Chapman avaient pris le relais au monticule pour aider l’équipe à battre les Twins par le pointage de 8-4.

Stanton à Miami

D’ici le mois d’octobre, les Yankees tenteront de retrouver la forme, eux qui sont privés des services de Didi Gregorius, Aaron Judge et Gary Sanchez. Si Giancarlo Stanton est également ennuyé par une blessure à une cuisse, celui-ci devrait toutefois être en uniforme à compter de mardi pour visiter son ancienne formation, soit les Marlins, à Miami.

«Ça va être bizarre de marcher là-bas et de se rendre du côté des visiteurs, a anticipé Stanton. J’ai hâte. C’est un gros morceau de ma vie, le temps passé là.»

Avant de se joindre aux Yankees durant la saison morte, Stanton avait évolué avec les Marlins durant ses huit premières saisons dans le baseball majeur, soit de 2010 à 2017.