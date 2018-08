Un ajout chez les Canadiennes

Les Canadiennes de Montréal ont annoncé lundi l’acquisition par voie de pré-signature de l’attaquante Geneviève Bannon, une ancienne joueuse des Golden Knights de l’Université Clarkson dans la NCAA.

L’athlète de 23 ans a amassé 15 buts et 38 mentions d’aide pour 53 points en 41 matchs lors de sa saison senior collégiale. En carrière avec les Knights, elle a totalisé 150 points, dont 49 filets, en 160 affrontements. La patineuse de Châteauguay a remporté deux fois le titre universitaire américain à Clarkson.

«J'ai joué loin de la maison lors des huit dernières années et avoir l'opportunité de jouer pour mon équipe locale est définitivement excitant, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les Canadiennes forment une organisation de qualité qui maintient une tradition d'excellence. Mon objectif est d'être une bonne coéquipière, de faire preuve d'une solide éthique de travail et d'utiliser mes habiletés au meilleur de mes capacités. J'espère contribuer au développement de l'équipe et du sport.»

Bannon a inscrit en moyenne pratiquement un point par rencontre avec la formation suédoise de Göteborg durant la dernière campagne. En 2012, elle a mérité l’or avec l’équipe canadienne aux Championnats du monde féminin des moins de 18 ans.