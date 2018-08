Rouge et Or : un bulldozer sur la ligne offensive

C’est un Kétel Assé transformé qui s’est pointé au camp d’entraînement du Rouge et Or de l’Université Laval.

Avec ses 6 pi 7 po, le bloqueur du Rouge et Or de l’Université Laval a ajouté 23 livres à sa charpente pour élever son poids à 303 livres.

«Je n’ai jamais été aussi lourd, a mentionné Assé, mais je vois la différence sur la course. Ma force a toujours été la protection de passe, mais je devais m’améliorer sur la course. Et j’avais absolument besoin de prendre une vingtaine de livres. À 280 livres, les ailiers défensifs y allaient continuellement en "bull rush" et j’avais des problèmes. Au camp, Glen (Constantin) a dit aux joueurs de ligne de changer de stratégie, parce que ça ne fonctionnait plus.»

«Au début, c’était difficile sur le cardiovasculaire, mais ça rentre dans l’ordre, de poursuivre le produit des Nomades Montmorency. Même si j’ai pris du poids, je n’ai pas perdu de vitesse. Je suis vraiment content de ma saison morte.»

Si trois postes étaient ouverts sur la ligne offensive au camp de printemps, Assé a pris une très sérieuse option sur le poste de bloqueur à gauche. C’est lui qui sera partant à Sherbrooke, vendredi, lors du coup d’envoi de la saison régulière.

«À Laval, tu n’es jamais établi à 100 pour cent comme partant et c’est pourquoi tu choisis le Rouge et Or, a-t-il souligné. Je suis content de mon camp, mais je dois progresser, parce qu’il y a des recrues qui poussent très fort. Quand tu affrontes Mathieu Betts tous les jours, tu n’as pas le choix de t’améliorer. Tu dois progresser chaque année.»

Quelque chose à prouver

Assé voit de belles choses pour la ligne offensive. «Nous n’avons pas connu une bonne saison en 2017, a-t-il reconnu. On doit aller vers l’avant et s’améliorer. Nous avions réussi à créer une bonne chimie lors du match à Sherbrooke, mais les blessures ont par la suite compliqué les choses. Cette année, j’ai quelque chose à prouver sur le terrain et comme personne.»

Carl Brennan aime bien ce qu’il voit d’Assé. «Parce que Kétel est grand et qu’il joue haut, c’est certain que ça aide qu’il ait pris du poids, a expliqué l’entraîneur de la ligne offensive. Il s’est entraîné fort. Il a pris du poids, mais du bon poids. Il comprend mieux le système et il s’applique plus. Ça vient avec l’expérience.»

D’autres postes disponibles

Si Assé a sécurisé son poste, des batailles se poursuivent pour les positions de bloqueur à droite et de garde à gauche. Nicolas Thibodeau et Jonathan Plé ont évolué comme partants contre Guelph.

«Il n’y a rien de coulé dans le béton, a dit Brennan. Il reste une semaine pour déterminer les partants. Les 12 joueurs de ligne ont vu de l’action contre Guelph, et je suis satisfait du groupe. À moins d’une hécatombe, ça fait longtemps qu’on n’a pas eu de profondeur comme ça.»

Brennan est lui aussi d’avis que la ligne offensive devra être plus solide que l’an dernier. «C’est le nerf de la guerre et on doit mieux jouer. On doit être plus physique et avoir une meilleure cohésion. L’an dernier, les blessures ont amené des changements, ce qui n’a pas aidé.»