Peu de marge de manœuvre pour l'Impact

On n’est peut-être qu’à la mi-août, mais avec seulement huit matchs à jouer, l’Impact de Montréal a déjà entamé le sprint final qui le mènera au dernier week-end de la saison régulière de la Major League Soccer (MLS), le 28 octobre.

D’ici là, Rémi Garde et ses hommes vont devoir se battre bec et ongles afin d’obtenir leur billet pour participer aux éliminatoires, ce que l’équipe n’a pas été en mesure de faire la saison dernière.

Le Bleu-Blanc-Noir occupe actuellement le sixième rang de l’Association de l’Est avec 33 points. L’Union de Philadelphie a lui aussi 33 points, mais présente un meilleur différentiel de buts, ce qui lui confère le cinquième échelon du classement.

Rappelons que les six premières équipes de chaque association participent aux séries. Les deux premières formations ont quelques jours de congé pendant que les quatre autres jouent un match à élimination directe pour déterminer qui participera aux demi-finales de chacune des deux associations.

Lutte serrée

La Major League Soccer se targue de présenter une compétition où la parité est reine et on peut dire que c’est drôlement le cas cette année.

Atlanta United, les Red Bulls de New York, le New York City FC et le Crew de Columbus occupent les quatre premières positions et ne devraient pas être trop embêtés. Mais après, ça se bouscule.

Pas moins de cinq équipes vont se battre pour les deux dernières places disponibles et la lutte promet d’être féroce.

Le seul hic, c’est que l’Impact n’est pas nécessairement dans une position avantageuse même s’il se situe actuellement au-dessus de la ligne rouge.

Beaucoup de matchs

Outre le Bleu-Blanc-Noir et l’Union, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, D.C. United et le Toronto FC peuvent tous logiquement aspirer à l’une des deux places disponibles.

Le problème, c’est que Montréal est le club qui a disputé le plus de rencontres avec 26.

Philadelphie, la Nouvelle-Angleterre et Toronto ont tous joué deux matchs de moins pendant que D.C. United n’a que 22 parties au compteur, ayant profité d’un calendrier allégé en début de saison pendant qu’on terminait la construction du Audi Field, à Washington.

Remontée

C’est justement du D.C. United que l’Impact devra se méfier et l’entraîneur-chef le sait très bien, Garde en parlait la semaine dernière.

Le club de la capitale américaine doit disputer encore 12 rencontres, dont neuf seront présentées à domicile. Oui, le calendrier est chargé, mais il y a peu de déplacements et ceux-ci seront tous dans l’Association de l’Est.

Depuis l’arrivée de Wayne Rooney, D.C. United fonctionne à plein régime et il semble logique qu’il se qualifie pour les éliminatoires.

Il ne resterait ainsi qu’une seule place pour les quatre autres formations dans la course.

L’Impact est donc presque tenu à la perfection d’ici la fin de la saison. Il devra du moins remporter impérativement ses quatre matchs à domicile contre les Red Bulls, New York City, Columbus et Toronto. Trois de ces quatre équipes devancent le XI montréalais au classement.

De plus, chacun des quatre duels à l’étranger sera joué contre des rivaux directs, soit Toronto, Philadelphie, D.C. United et la Nouvelle-Angleterre.

Pour espérer jouer au-delà du 28 octobre, l’Impact devra aller chercher des points dans au moins une sinon plusieurs de ces parties.

Pas gagné d’avance

Avec une récolte de huit points sur une possibilité de 39 sur les terrains adverses jusqu’à maintenant, disons que la mission est loin d’être réussie d’avance.

Dans le cas de Philadelphie, le calendrier est aussi équilibré avec cinq joutes à domicile et autant à l’étranger pendant que le Revolution est désavantagé avec quatre parties au Gillette Stadium contre six en déplacement.

Les Torontois, quant à eux, ont la chance de jouer six de leurs 10 derniers matchs au BMO Field, en plus de disputer quatre de leurs 10 dernières parties contre des formations de l’Ouest.