Nikita Kucherov, meilleur ailier de la LNH

S'il n'en tient qu'au classement de NHL Network, l'attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov est le meilleur ailier de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Russe trône au sommet du classement des joueurs de cette position révélé dimanche par la chaîne américaine.

La vedette a atteint le mythique plateau des 100 points la saison dernière, amassant 39 buts et 61 mentions d’aide. Lors des séries éliminatoires, Kucherov a obtenu 17 points en autant de matchs.

«Beaucoup disent qu’il est si bon parce qu’il joue avec Steven Stamkos et Victor Hedman. Je dirais que c’est le contraire, a fait valoir l’analyste de NHL Network, Mike Johnson. Ces joueurs sont si bons, car ils évoluent avec Nikita Kucherov. Il est celui qui sonne la charge en offensive à Tampa grâce à ses qualités de passeur et sa capacité à marquer de toutes sortes de façons. Sa vision du jeu et sa touche autour du filet sont tellement bonnes.»

Alex Ovechkin (Capitals de Washington), Taylor Hall (Devils du New Jersey), Patrick Kane (Blackhawks de Chicago) et Brad Marchand (Bruins de Boston) complètent le top 5 de ce classement.

On constate la présence de cinq joueurs de moins de 25 ans dans la liste : Patrik Laine (Jets de Winnipeg), David Pastrnak (Bruins de Boston), Filip Forsberg (Predators de Nashville), Mikko Rantanen (Avalanche du Colorado) et Brock Boeser (Canucks de Vancouver).

Le classement de NHL Network

1. Nikita Kucherov (Lightning de Tampa Bay)

2. Alex Ovechkin (Capitals de Washington)

3. Taylor Hall (Devils du New Jersey)

4. Patrick Kane (Blackhawks de Chicago)

5. Brad Marchand (Bruins de Boston)

6. Patrik Laine (Jets de Winnipeg)

7. Claude Giroux (Flyers de Philadelphie)

8. Jamie Benn (Stars de Dallas)

9. Blake Wheeler (Jets de Winnipeg)

10. Artemi Panarin (Blue Jackets de Columbus)

11. Vladimir Tarasenko (Blues de St. Louis)

12. Johnny Gaudreau (Flames de Calgary)

13. Phil Kessel (Penguins de Pittsburgh)

14. David Pastrnak (Bruins de Boston)

15. Filip Forsberg (Predators de Nashville)

16. Jakub Voracek (Flyers de Philadelphie)

17. Mikko Rantanen (Avalanche du Colorado)

18. Rickard Rakell (Ducks d'Anaheim)

19. Brock Boeser (Canucks de Vancouver)

20. Viktor Arvidsson (Predators de Nashville)